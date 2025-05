'Red Bull zet warmtecamera's in om geheimen van McLaren te ontdekken'

Het team van Red Bull Racing blijft concurrent McLaren in de gaten houden. Ze blijven zich vooral verbazen over het feit dat McLaren geen problemen heeft met de bandentemperatuur. Red Bull lijkt alles uit de kast te trekken om het geheim van McLaren te ontrafelen.

In tegenstelling tot veel andere teams lijkt McLaren geen problemen te hebben met banden die oververhit raken. Het is een groot voordeel voor het team uit Woking, en het zorgt voor de nodige twijfel. Bij Red Bull zijn ze er namelijk van overtuigd dat McLaren iets doet wat mogelijk niet in de haak is. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld gesteld dat de Britse renstal water in de banden zou pompen, al werd daar geen bewijs voor gevonden.

Het verhaal speelt nog steeds, zo bleek op de vrijdag in Miami. McLaren-CEO Zak Brown dronk daar water uit een fles met de opdruk 'tire water'. Het moment ging vervolgens viraal op sociale media.

Speciale camera's

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport doet Red Bull er alles aan om het geheim van McLaren te ontrafelen. AMuS stelt dat er tijdens de pitstops naar de temperaturen van de koelkanalen van de remmen werd gekeken met behulp van warmtebeeldcamera's. Hiermee hoopt Red Bull erachter te komen hoe McLaren de temperatuur van de achterbanden onder controle houdt.

Aerodynamische trucs?

In Saoedi-Arabië zou Red Bull hebben gezien dat de remtrommels bij McLaren niet te warm werden, terwijl het bij andere teams wel het geval was. Red Bull zou dan ook vinden dat het onmogelijk is dat ze alleen met de lucht alles goed kunnen koelen. Of McLaren echt iets illegaals doet, blijft onduidelijk. Volgens AMuS kan het namelijk ook zou zijn dat McLaren een slimme aerodynamische truc uitvoert met de remtrommels.

Volgens AMuS trekt Red Bull regelmatig aan de bel bij de FIA. De autosportfederatie zou de situatie in ieder geval goed in de gaten houden.