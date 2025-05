Jack Doohan woest op Alpine: "Dit is prutswerk!"

Het Formule 1-avontuur van Jack Doohan verloopt nog niet naar wens. De Australiër heeft nog geen punten gescoord, en zijn positie bij Alpine staat onder druk. In Miami kwam de frustratie naar boven, want hij stelt dat hij door een fout van zijn team werd uitgeschakeld in SQ1.

Doohan kwam in de sprint kwalificatie in Miami niet verder dan de zeventiende tijd. Hij staat voor een kansloze missie in de sprintrace, en hij was niet te spreken over zijn team. Tijdens de sprint kwalificatie meldde hij zich woedend op de boordradio, en meldde hij dat hij de bocht uit de pitbox niet kon maken, omdat hij op hetzelfde moment als zijn teamgenoot Pierre Gasly naar buiten werd gestuurd. Het zorgde ervoor dat Doohan tijd te kort kwam om een tijd neer te zetten.

Prutswerk

Doohan was boos tijdens de sessie, en na afloop was de frustratie nog lang niet verdwenen. In gesprek met F1 TV deelde hij zijn gevoelens: "Het komt uiteindelijk allemaal neer op de laatste ronde. We deden het eerder nog goed, maar ik werd gewoon geblokkeerd in de pitlane. Dat is echt prutswerk, specifiek omdat het dus de andere auto was."

Had Doohan sneller kunnen gaan?

Doohan kwam door het moment met Gasly in de pitlane slechts tot één run in SQ1. Hij had graag een tweede run gereden, maar dat was dus zo goed als onmogelijk: "Ze maken de kwalificatie lang genoeg om twee rondjes te kunnen doen en iedereen ging ook veel sneller in de tweede ronde. Maar ik was de laatste auto op de baan dus ik had gewoon geen tijd meer. Er had voor mijn gevoel nog heel veel meer snelheid in de auto gezeten, maar dat zullen we dus nooit gaan weten."

Doohans teamgenoot Gasly bereikte wel SQ2, maar kwam daar niet verder dan de dertiende tijd.