FIA wil vuurwerk en zet Horner en Wolff bij elkaar

Het raceweekend in Miami gaat vandaag van start met de gebruikelijke persdag. Max Verstappen hoeft zich van de FIA niet te melden in de perszaal. Zijn baas Christian Horner moet zich morgen wel melden, en hij krijgt gezelschap van zijn concullega Toto Wolff.

De coureurs zullen vandaag voor het eerst dit weekend hun gezicht laten zien op het terrein van het Hard Rock Stadium. De race in Miami Gardens is populair onder de teams en coureurs, en er zullen dit weekend dan ook veel commerciële activiteiten worden uitgevoerd. Vandaag zal dat ook weer op het programma staan, maar zal het vooral draaien om het geven van interviews.

Geen Verstappen, wel Tsunoda

Zoals altijd organiseert de FIA weer de gebruikelijke persconferenties. Max Verstappen hoeft zich niet te melden, en om 13:30 lokale tijd nemen Alpine-coureur Pierre Gasly, McLaren-hoofdrolspeler Lando Norris en Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda plaats op de sofa. Na een halfuurtje zullen ze plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, zijn voormalig teamgenoot George Russell en Sauber-coureur Nico Hülkenberg.

Vuurwerk tussen Wolff en Horner?

Morgen is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. Tussen de sessies door nemen Alpine-teambaas Oliver Oakes, Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff plaats op de bank. Wolff en Horner hadden het anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië weer met elkaar aan de stok, ditmaal waren ze het oneens over mogelijke wijzigingen aan het motorreglement. Dat betekent dat de persconferentie weer voor vuurwerk kan zorgen.

Aangezien er dit weekend weer een sprintrace wordt verreden, zal ook het schema van de persconferenties er anders uitzien. Na de sprint kwalificatie is er geen persmoment in de perszaal. Op zaterdag zijn er twee persconferenties van de FIA, zowel na de sprintrace als de gewone kwalificatie moeten de coureurs uit de top drie zich melden. Ook op zondag na de Grand Prix is dat het geval.