Vettel moet opvolger Marko worden bij Red Bull

Helmut Marko is al sinds jaar en dag een hoofdrolspeler bij Red Bull. Als teamadviseur heeft hij een flinke vinger in de pap en is hij verantwoordelijk voor de juniorcoureurs. Marko is al 81 jaar, en hij weet dat hij niet voor altijd bij het team kan blijven. Marko heeft wel een droomopvolger op het oog.

Hoelang Marko nog zal blijven werken bij Red Bull Racing, is nog niet duidelijk. De Oostenrijkse teamadviseur heeft een heel erg goede band met Max Verstappen, en hij suggereerde eerder dat zijn toekomst is verbonden aan de Nederlander. Marko weet dat er op een dag een einde komt aan zijn tijd bij Red Bull, en dat moet er een opvolger komen.

Ideale kandidaat

Marko heeft een droomopvolger op het oog: Sebastian Vettel. De Duitse viervoudig wereldkampioen is uitgesproken en heeft een verleden bij Red Bull. Marko verklaart bij de Duitse tak van Sky Sports waarom hij naar Vettel kijkt: "Ik denk dat hij de ideale kandidaat voor de opvolging zou zijn." Heeft Marko al iets besloten over zijn toekomst? "Nee, dat niet. Het is wel duidelijk dat je het op een gegeven moment niet meer kunt, niet in de laatste plaats vanwege je leeftijd."

Kwaliteiten

Marko stelt dat Vettel alles in zich heeft om zijn zware job over te nemen: "Het zou natuurlijk geweldig zijn als een man als Sebastian de taak op zich zou kunnen nemen. Je hebt de kant van het juniorenprogramma. Hij werkt hier in Saoedi-Arabië al met meisjes in de karts. En aan de andere kant is er natuurlijk de geweldige strategische leiding van zijn Formule 1-team."

Aanpassen

Marko denkt niet dat Vettel een jaar als een soort stagiair moet meelopen: "Ik denk niet dat hij een jaar nodig heeft. Twee races, en dan heeft hij het onder controle. Maar dit is een nieuwe benadering en ik denk dat Sebastian zichzelf nu heeft gevonden. Hij weet wat hij in de toekomst wil doen en dat is in de eerste plaats autosport. Hij is eigenaar van een bosgebied in Oostenrijk met een eigen jachtgebied, maar dat kun je allemaal combineren."