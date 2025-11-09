user icon
Schumacher pleit voor ontslag Red Bull-kopstuk

Schumacher pleit voor ontslag Red Bull-kopstuk
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 15:24
  comments 18
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft een waardeloze zaterdag achter de rug in Brazilië. Max Verstappen viel op teleurstellende wijze af in Q1 en zal de race vanuit de pitlane starten. Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull veel problemen oplossen, en moeten ze technisch directeur Pierre Waché vervangen.

Red Bull leek na de zomerstop de oplossing voor de problemen te hebben gevonden. Ze kwamen steeds beter voor de dag, en Verstappen stond sinds Zandvoort in elk raceweekend op het podium. Hij won ook in Monza, Bakoe en Austin en kwam zelfs weer terug in de strijd om de titel. Maar sinds het raceweekend in Mexico vallen de resultaten weer tegen. Verstappen had het daar zwaar, maar kwam nog wel als derde over de streep.

In Brazilië is de situatie verslechterd, en kreeg Red Bull het niet voor elkaar om Verstappen een snelle auto te geven. De problemen waren groot, en Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie over problemen met het vinden van grip.

'Waché is niet de juiste man'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft Red Bull veel zaken die ze moeten oplossen. Bij de Duitse tak van Sky Sports was zijn analyse duidelijk: "Red Bull staat nu voor twee opgaven: enerzijds moet men de line-up voor volgend jaar rond zien te krijgen. De positie van de teambaas is nu wel goed ingevuld, dat is klaar."

"Maar in mijn ogen, en ik weet dat ik hier morgen mot mee ga krijgen, is technisch directeur Pierre Waché niet de juiste man om op de lange termijn grip te krijgen op de situatie."

Wat is het probleem?

Waché ontving wel vaker kritiek, en Schumacher is dan ook heel duidelijk in zijn onderbouwing: "We hebben echt briljante races gezien van Red Bull, maar we zien het ook elke keer op en neer gaan. Dan moeten de verwachtingen weer worden bijgesteld."

Volgens Schumacher is hier dus ook een grote rol voor Waché bij weggelegd: "Op enig moment lijken ze te begrijpen waar het allemaal mis is gegaan, maar later blijkt dat dat toch niet het geval is. De Formule 1 is inmiddels gewoon te competitief en te complex om je dat te kunnen veroorloven als je kampioen wil worden."

Larry Perkins

Posts: 61.373

[i] "Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull technisch directeur Pierre Waché vervangen." [/i]

Mick is bijna klaar met zijn LOI-cursus engineering...

  • 11
  • 9 nov 2025 - 15:29
Reacties (18)

  • Cicero

    Posts: 1.578

    Helemaal eens! En eigenlijk is het al te laat voor 2026

    • + 9
    • 9 nov 2025 - 15:27
  • monzaron

    Posts: 695

    He, nog eentje die het over Wache heeft, en terecht. Nadat Horner meer macht kreeg, ging Wache ook mee in dat succes, maar de wagen, tja werd met de race slechter. Verstappen heeft zijn best gedaan en er alles uit moeten persen om tot een goed resultaat te komen. Maar wie van Red Bull ziet het ‘probleem’ in Wache?

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 15:29
  • Larry Perkins

    Posts: 61.373

    "Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull technisch directeur Pierre Waché vervangen."

    Mick is bijna klaar met zijn LOI-cursus engineering...

    • + 11
    • 9 nov 2025 - 15:29
  • Dale U

    Posts: 1.779

    Gezien de laatste seizoenen zou je Pierre het voordeel van de twijfel mogen geven. In hoeverre is Ralf intern bij RB geïnformeerd !!! Is de 2026 een bagger auto, dan komt de ober ook bij Pierre langs, om af te rekenen.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 15:31
    • d@nny

      Posts: 3.520

      De laatste seizoenen is het toch alleen maar bergafwaarts gegaan? Dus hoezo voordeel van de twijfel?

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 17:03
  • Patrace

    Posts: 6.308

    Misschien heeft hij wel gelijk dat Waché niet de juiste man is, maar wie ga je er dan neerzetten om de auto te ontwerpen? Het concept voor de auto van volgend jaar ligt inmiddels wel vast dus daar gaat het weinig impact meer op hebben. En dan nog heb je geen garantie dat een ander het beter gaat doen.
    Tenzij je wellicht Rob Marshall terughaalt. Hoewel ik niet weet in hoeverre de huidige McLaren zijn verdienste is.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 15:32
    • Rimmer

      Posts: 12.985

      Dit is meteen het grootste probleem.
      Je haalt niet zomaar een Adrian.
      Er is jaren in Wache geïnvesteerd en hij was het wonderkind.
      Uiteindelijk was Adrian echter altijd de man die bepaald een besloot en dus waren alle successen ook meteen beetje van Wache, want ja die deed het toch zo goed?
      Op de dag dat Adrian besloot te stoppen en wegrende naar Aston begon het verval van RBR.
      Wache snapt er geen moer van en Horner had Adrian nooit moeten wegjagen. Wat een drama.
      Adrian is de man die titels breng, niet Wache.
      RBR gaat de komende jaren niet zomaar een vervanger vinden en ze zijn dan ook de klos. Na jaren van succes zullen nu jaren van droogte komen en Max met zijn kinderlijke loyaliteit (wat hem siert als mens maar waar hij als prof de prijs voor gaat betalen) mag de komende maanden/jaren aan character building gaan doen.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 15:44
    • Freek-Willem

      Posts: 6.397

      Max is na volgend jaar gewoon pleite bij RBR behalve als RBR wel een goede wagen heeft in 2026.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 15:50
    • Totalia

      Posts: 1.773

      Ik ben het niet altijd woordelijk met je eens Rimmer maar nu wel…. Sterker nog ik denk dat Max er goed aan doet zicht te verenigen met Adrian en Honda en niet eens 2026 moet afwachten met deze beslissing

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 15:50
    • Golf-GTI

      Posts: 1.605

      Max stapt dan in 2027 bij het beste team in, Mercedes of AM, we gaan het zien...

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 16:01
    • Taures

      Posts: 1.523

      Misschien een beetje hulp van VCARB ontwerper 😁

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 16:45
    • Cicero

      Posts: 1.578

      Die moet waarschijnlijk eerst een jaar in de tuin werken..
      Meest logische kan is de racing bulls man doorschuiven.
      Iemand laten zitten omdat je geen vervanger kan vinden is ook wel treurig natuurlijk

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 17:05
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.014

    Hehe eindelijk zegt een duitser verstandige dingen. Meckies moet nu laten zien dat hij een topteam kan leiden. Daar horen ook harde beslissingen bij. Gewoon op je knietjes terug gaan naar Marshall.

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 15:46
    • schwantz34

      Posts: 41.329

      Wat natuurlijk ook kan gebeuren is dat Mekies enkele taken als teambaas afsplitst aan een ander, en als zeer ervaren race engineer daardoor iets meer zijn handen vrij heeft om zich gaan te bemoeien met de ontwikkelingskant van de auto en Waché daardoor veel beter kan ondersteunen, lees in de gaten houden! ;)

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 16:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.755

    Volgend jaar komt er ineens 'n knaller van 'n wagen uit de pen van Pierre Waché en dan is het hosanna vanuit de meute.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 16:22
    • schwantz34

      Posts: 41.329

      Precies, RBR komt volgend seizoen met een revolutionaire auto die volledig is gemaakt van papier Waché!

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 16:41
  • Knalpijp

    Posts: 2.184

    Dat roep ik al vanaf 2024, Waché is ook niet goed voor de budgetcap, de wijn kost te veel met deze man en al die gemiste vluchten.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:35

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

