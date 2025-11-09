Het team van Red Bull Racing heeft een waardeloze zaterdag achter de rug in Brazilië. Max Verstappen viel op teleurstellende wijze af in Q1 en zal de race vanuit de pitlane starten. Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull veel problemen oplossen, en moeten ze technisch directeur Pierre Waché vervangen.

Red Bull leek na de zomerstop de oplossing voor de problemen te hebben gevonden. Ze kwamen steeds beter voor de dag, en Verstappen stond sinds Zandvoort in elk raceweekend op het podium. Hij won ook in Monza, Bakoe en Austin en kwam zelfs weer terug in de strijd om de titel. Maar sinds het raceweekend in Mexico vallen de resultaten weer tegen. Verstappen had het daar zwaar, maar kwam nog wel als derde over de streep.

In Brazilië is de situatie verslechterd, en kreeg Red Bull het niet voor elkaar om Verstappen een snelle auto te geven. De problemen waren groot, en Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie over problemen met het vinden van grip.

'Waché is niet de juiste man'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft Red Bull veel zaken die ze moeten oplossen. Bij de Duitse tak van Sky Sports was zijn analyse duidelijk: "Red Bull staat nu voor twee opgaven: enerzijds moet men de line-up voor volgend jaar rond zien te krijgen. De positie van de teambaas is nu wel goed ingevuld, dat is klaar."

"Maar in mijn ogen, en ik weet dat ik hier morgen mot mee ga krijgen, is technisch directeur Pierre Waché niet de juiste man om op de lange termijn grip te krijgen op de situatie."

Wat is het probleem?

Waché ontving wel vaker kritiek, en Schumacher is dan ook heel duidelijk in zijn onderbouwing: "We hebben echt briljante races gezien van Red Bull, maar we zien het ook elke keer op en neer gaan. Dan moeten de verwachtingen weer worden bijgesteld."

Volgens Schumacher is hier dus ook een grote rol voor Waché bij weggelegd: "Op enig moment lijken ze te begrijpen waar het allemaal mis is gegaan, maar later blijkt dat dat toch niet het geval is. De Formule 1 is inmiddels gewoon te competitief en te complex om je dat te kunnen veroorloven als je kampioen wil worden."