Sky Sports-commentator slaat terug na opmerking Verstappen

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor hilariteit met een grapje gericht aan de Britse pers. Zijn opmerking volgde na zijn zege in Brazilië en eerdere uitspraken over de Britse media. Sky Sports-commentator David Croft komt nu met een reactie op Verstappens opmerking.

Verstappen ontving in de afgelopen weken veel kritiek naar aanleiding van zijn duel met Lando Norris. Vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk ontving hij veel kritiek. In aanloop naar het Braziliaanse raceweekend sloeg Verstappen terug, en op zondag nam hij sportieve wraak. Na zijn zege in de race vroeg hij in de perszaal op grappende toon waar de Britse media was. Zijn woorden gingen de wereld over, maar een aantal mensen nuanceren nu zijn woorden.

Een aanwezige fotograaf stelt op X dat er bij de desbetreffende persconferentie ook geen Nederlandse media aanwezig was. Sky Sports-commentator David Croft reageert op X op de post van de fotograaf: "Soms zit er meer achter een verhaal dan alleen een soundbite of een kans om mensen aan te vallen op Britse vooringenomenheid. Aangezien het een persconferentie is voor geschreven media, ga ik nooit naar de persconferentie na de race. De persconferenties op donderdag zijn anders, want die zijn vooral zowel de geschreven media als de televisie. Dit is gewoon om de mensen het te laten begrijpen. De quotes zijn vrij beschikbaar voor alle media, dus journalisten kunnen op dat moment andere verhalen verzamelen, wetende dat ze niets zullen missen van de persconferentie."