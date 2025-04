De drie controversieelste straffen van Max Verstappen

Max Verstappen kreeg vorige week in Saoedi-Arabië een veel besproken tijdstraf. Het leverde de nodige controverse op, maar het was zeker niet zijn meest controversiële straf. De altijd strijdende en uitgesproken Verstappen heeft in de afgelopen tien jaar regelmatig stof doen opwaaien met zijn straffen.

Verstappen kreeg vorige week in Jeddah een tijdstraf van vijf seconden voor een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race. Hij probeerde de Australiër in te halen, maar ging hierbij wel naast de baan. De stewards gaven hem een tijdstraf, en daar was men bij Red Bull niet blij mee. Helmut Marko en Christian Horner kraakten de beslissing, terwijl Verstappen weigerde zich uit te spreken. Hij was furieus.

Verstappen heeft in het verleden wel vaker veelbesproken straffen ontvangen, en dat zorgde vaak voor ophef.

Grand Prix van Verenigde Staten, 2017

Verstappen weigerde in Saoedi-Arabië om een woord te zeggen over de stewards, maar dat was in het verleden wel anders. In 2017 reed hij een heldenrace in de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas in Austin startte hij de Grand Prix als zestiende.

De jonge Verstappen liet zien tot wat hij in staat was, en reed een sterke inhaalrace. In de absolute slotfase van de race snoepte hij de derde plaats af van Ferrari-coureur Kimi Räikkönen. Verstappen reageerde enthousiast, maar toen hij in de cooldownroom een slokje water wilde nemen, stond Räikkönen ineens voor zijn neus. De stewards hadden Verstappen een tijdstraf gegeven, waardoor hij zijn podiumplaats verloor.

Er barstte een stroom aan kritiek los, want veel mensen vonden zijn inhaalactie niet onwettig. Verstappen was zelf ook boos, en noemde één van de stewards een 'mongool'.

Grand Prix van Brazilië, 2018

Verstappen verloor in zijn beginjaren wel vaker zijn kalmte. In 2018 leverde dat hem in Brazilië een zeer controversiële straf op. Op het circuit van Interlagos leek Verstappen op weg te zijn naar een knappe zege, totdat hij ineens achterstevoren naast de baan stond in de eerste bochtencombinatie.

Verstappen was aangetikt door achterblijver Esteban Ocon, die had geprobeerde zichzelf van een ronde achterstand te ontdoen. Verstappen was furieus, en zocht na afloop Ocon op bij de weegbrug. Woest gaf hij de Fransman een duw, en dat leverde hem een flinke straf op. De stewards grepen in, en gaven hem een taakstraf. Hij moest meelopen met de stewards in de Formule E, maar de strenge straf zorgde voor de nodige discussies.

Grand Prix van Singapore, 2024

Het was niet de laatste keer dat Verstappen een taakstraf ontving van de stewards. Vorig jaar kreeg hij in Singapore namelijk ook een zeer controversiële en opmerkelijke straf. Verstappen had op de donderdag het woordje 'fucked' gebruikt tijdens een persconferentie, en daar was de FIA niet blij mee.

Verstappen werd een dag later naar de stewards geroepen, en kreeg een taakstraf voor zijn taalgebruik. Verstappen was het er niet mee eens, en besloot vervolgens in de perszaal geen uitgebreid antwoord meer te geven op vragen. Buiten de perszaal deed hij dit wel, en voor dit jaar werden de regels omtrent het taalgebruik aangescherpt. Verstappen loste zijn taakstraf uiteindelijk in vlak voor het FIA-gala in Rwanda.