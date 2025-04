Red Bull vreest kansloze strijd in Miami

Het team van Red Bul Racing kende vorige week in Saoedi-Arabië een redelijk positief weekend. Het geeft ze een goed gevoel voor de komende races, maar toch denkt Helmut Marko dat ze niet zoveel kans hebben in Miami.

Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing in Saoedi-Arabië door de pole position te pakken. Hij versloeg de veel snellere McLaren van Oscar Piastri, maar liep op de zondag de zege mis na een tijdstraf van vijf seconden. Het was een grote verrassing, maar het gaf Red Bull wel kleur op de wangen. In de races daarvoor kampten ze namelijk nog met veel problemen, en dat zorgde voor twijfel over de performance van het team.

Perfecte omstandigheden

Na afloop van de Saoedische Grand Prix klonk Red Bull-adviseur Helmut Marko nog strijdbaar. In zijn column voor Speedweek tempert hij echter de verwachtingen voor het weekend in Miami: "We hebben hier een heel andere baan, maar we verwachten vooral hogere temperaturen. Op papier is dat geen voordeel voor ons. Tijdens de derde vrije training in Jeddah lagen we acht tienden achter op McLaren, onder aanzienlijk warmere omstandigheden dan we daarna hadden in de kwalificatie."

Wat gaat McLaren doen in Miami?

Volgens Marko is het dan ook heel erg duidelijk hoe de verhoudingen zullen zijn in Miami. De Oostenrijker stelt dat de concurrentie met de papajakleurige bolides weer zullen gaan heersen. Toch weet hij dat alles snel kan veranderen, en wijst weer naar Jeddah: "Wij en al onze rivalen verwachtten dat McLaren daar iedereen achter zich zou laten. Maar dat gebeurde echter niet. Wij verwachten wel dat de omstandigheden in Miami gunstiger zullen zijn voor McLaren."

Het raceweekend in Miami zal zeer druk worden voor de teams en coureurs. Er staat namelijk ook weer een sprintrace op het programma, en dat betekent dat er veel WK-punten kunnen worden gepakt.