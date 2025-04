Marko ziet wanhopige Hamilton zoeken naar uitweg

Lewis Hamilton is op een tegenvallende manier aan zijn avontuur bij Ferrari begonnen. De Brit worstelt, en dat valt veel mensen op. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat Hamilton er wanhopig uitziet, en hij denkt dat hij zich vooral focust op 2026.

Hamilton maakte afgelopen winter de spectaculaire overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij het iconische team uit Maranello wil Hamilton zijn jeugddroom najagen en wil hij zijn recordbrekende achtste wereldtitel gaan pakken. Of dit gaat lukken, is nog maar zeer de vraag. Zijn resultaten vallen vooralsnog tegen, en veel verder dan een sprintzege in China is hij nog niet gekomen. Na afloop van de Saoedische Grand Prix klonk hij zwaar teleurgesteld, en leek de Hamilton van eind vorig jaar terug te zijn.

Wacht Hamilton op 2026?

Het is Red Bull-adviseur Helmut Marko ook opgevallen. De Oostenrijker ziet dat Hamilton het enorm zwaar heeft bij Ferrari. In gesprek met F1-Insider suggereert Marko dat het erop lijkt dat Hamilton wacht op de toekomst: "Hij ziet er inderdaad wanhopig uit. Maar ik denk dat hij wacht op de auto van 2026. Ik denk dat hij hoopt dat Ferrari met deze auto niet alleen de jackpot wint, maar dat de Scuderia ook een auto bouwt die hij beter kan besturen."

Flinke achterstand op rivalen

Hamilton klaagt regelmatig over zijn gevoel in de auto. In Saoedi-Arabië werd er geroepen dat hij de klik met de auto nog niet voelt. Hamilton moet het vooralsnog afleggen tegen zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, en scoorde in Jeddah het eerste echte podium van Ferrari van dit seizoen.

Hamilton staat op zijn beurt slechts zevende in het wereldkampioenschap. Hij staat op 31 WK-punten, en staat zelfs achter zijn opvolger bij Mercedes, de piepjonge debutant Andrea Kimi Antonelli. Het seizoen duurt echter nog lang, en Hamilton hoopt op een snelle ommekeer.