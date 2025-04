Norris reageert op bizar gerucht over F1-toekomst Verstappen

Max Verstappen zorgde in de afgelopen weken voor veel headlines. Het ging niet alleen om zijn tijdstraf in Saoedi-Arabië, maar ook om allerlei roddels en geruchten. Lando Norris reageert opvallend serieus op een wild gerucht over een mogelijke sabbatical van Verstappen.

In de dagen naar aanloop van de Saoedische Grand Prix was de toekomst van Verstappen het onderwerp van gesprek. Hij werd in verband gebracht met een spectaculaire overstap naar Aston Martin, terwijl er in de Britse pers een opvallende roddel rondging. De BBC bracht een gerucht over een mogelijk sabbatical van Verstappen de wereld in. Hij zou dan in 2026 niet racen, om een goede keuze te kunnen maken voor 2027.

"Met Max weet je het nooit"

Het was een vreemd verhaal, maar de Britse pers sprong er bovenop. The Sun confronteerde McLaren-coureur Lando Norris met het verhaal. De Brit kwam met een opvallende reactie: "Met Max weet je het maar nooit, hij is anders dan alle anderen, zeg maar. Max wil naar de races komen, winnen en laten zien dat hij de beste is, om vervolgens weer naar huis te gaan. Dat is nu eenmaal zijn houding. Dat respecteer ik en kan ik ook goed in hem waarderen."

Andere ambities van Verstappen

Norris zou het geen gek idee vinden. Hij wijst vooral naar de andere ambities van Verstappen: "Je weet het gewoon niet. Hij heeft vaak geroepen dat hij in andere klassen wil racen en Max wil ook gewoon van het leven genieten. Hij is hier in de Formule 1 niet om voor altijd herinnerd te worden of wat dan ook, hij wil winnen en dan weer huiswaarts keren. En hij mag natuurlijk doen wat hij wil, en ik respecteer hem."

De kans dat Verstappen een kleine F1-pauze inlast, is klein. Hij staat onder contract bij Red Bull tot en met 2028.