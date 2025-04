FIA negeert interne chaos en wijst nieuw kopstuk aan

Autosportfederatie FIA heeft een opvolger voor de vertrokken Robert Reid op het oog. FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil hem vervangen door de Britse rallygrootheid Malcolm Wilson. De leden van de FIA zullen in juni stemmen over de aanstelling van Wilson.

Het is zeer onrustig binnen autosportfederatie FIA. Veel belangrijke namen hebben in de afgelopen maanden de federatie verlaten, en eerder deze maand kwam daar een nieuwe naam bij. Vicepresident Robert Reid kondigde zijn vertrek aan. Reid was jarenlang de trouwe rechterhand van Ben Sulayem, maar hij voelde zich niet langer op zijn gemak bij de FIA. De situatie ging tegen zijn principes in, waarna hij besloot te vertrekken. In een post op Substack haalde hij vervolgens hard uit naar de FIA en Ben Sulayem.

M-Sport

Ben Sulayem en de FIA zwegen over het vertrek van Reid. Vandaag hebben ze daar verandering ingebracht door een opvolger voor te dragen. Ben Sulayem heeft de Brit Malcolm Wilson genomineerd voor de rol van vicepresident voor sport. Wilson is een voormalig rallycoureur en is één van de oprichters van het team van M-Sport. Hiermee is hij onder meer verantwoordelijk voor het WRC-project van Ford. Zijn aanstelling is nog niet definitief, in juni moeten de leden hierover gaan stemmen tijdens een speciale vergadering in Macau.

Ben Sulayem trots

Wilson is momenteel de Managing Director van M-Sport. Hij was daarvoor zelf een rallycoureur en hij kroonde zich in 1994 tot Brits rallykampioen. Hij is tevens erelid van de British Racing Drivers Club. In 2009 werd hij benoemd tot OBE. Opvallend genoeg valt de naam van Reid geen enkele keer in het persbericht van de FIA, Ben Sulayem komt alleen met een soort lofzang voor Wilson.

De FIA-president is zeer enthousiast: "Ik ben verheugd om Malcolm Wilson te nomineren voor de functie van Deputy President for Sport. Malcolm heeft een indrukwekkende loopbaan achter de rug in de wereldwijde autosport. Al meer dan veertig jaar rijdt hij op het hoogste niveau, zowel als coureur en als technisch partner van teams. Deze ervaring zal van onschatbare waarde zijn voor de FIA."