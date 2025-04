De onrust binnen autosportfederatie FIA blijft aanhouden. In de afgelopen maanden lag FIA-president Mohammed Ben Sulayem regelmatig onder vuur. Eén van zijn belangrijkste medewerkers heeft nu besloten om per direct te vertrekken bij de FIA.

In de afgelopen maanden is er veel veranderd bij de FIA. Eind vorig jaar werd besloten om de statuten aan te passen, waardoor het lastiger wordt om actie te ondernemen tegen de FIA-president. Begin 2024 lag Ben Sulayem onder vuur, omdat hij ervan werd verdacht dat hij zich had bemoeid van de uitslag van een Grand Prix. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar het onderzoek zorgde wel voor veel frustratie bij hem.

Open brief

Na het onderzoek vertrokken er meerdere kopstukken bij de organisatie. Begin dit jaar ontstond er opnieuw onrust toen meerdere grote namen werden uitgesloten van een belangrijke vergadering. Motorsport UK-voorzitter David Richards reageerde woest, en hij stuurde een felle open brief richting de FIA. Richards was één van de mensen die niet mocht deelnemen aan de desbetreffende vergadering.

Harde klap voor Ben Sulayem

De FIA is vandaag weer een belangrijk kopstuk verloren. Deputy President Robert Reid heeft namelijk besloten om per direct te vertrekken bij de autosportfederatie. In zijn rol was hij een soort rechterhand van Ben Sulayem, maar hun band is steeds slechter geworden. In een statement haalt Reid keihard uit naar de FIA: "Ik heb deze rol aangenomen om te zorgen voor meer transparantie, beter bestuur en leiderschap waarbij er beter wordt samengewerkt."

Integriteit

Volgens Reid is er veel veranderd: "In de loop van de tijd zijn deze principes steeds meer opzijgezet en ik kan niet langer in goede trouw deel uitmaken van een systeem dat die principes niet meer weerspiegelt. Afstand doen van mijn rol was niet makkelijk, maar aanblijven zou betekenen dat in concessies zou doen aan wat ik geloof. Het gaat hier namelijk over principes, en niet om politiek."

In zijn laatste deel van zijn statement haalt Reid keihard uit naar de FIA en Ben Sulayem: "De autosport verdient leiderschap dat geworteld is in integriteit, verantwoordelijkheid en respect voor het proces. Dat is de minimale standaard die we mogen verwachten, en eisen."