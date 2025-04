De onrust binnen de FIA blijft bestaan. Vlak voor de Grand Prix van Bahrein kondigde vicepresident Robert Reid aan dat hij per direct de FIA had verlaten. Reid kon zich niet vinden in de gang van zaken binnen de autosportfederatie, en hij doet nu een boekje open over de situatie.

Reid kondigde vlak voor de Grand Prix van Bahrein zijn vertrek aan. Hij besloot zijn werkzaamheden neer te leggen, omdat hij zich niet kan vinden in de manier waarop de FIA werd bestuurd. Zijn vertrekt stond niet op zichzelf. In de maanden daarvoor waren er al veel mensen vertrokken, en de situatie was onrustig. Volgens meerdere geruchten zou hij ook zijn geweigerd bij een vergadering van het World Motor Sport Council.

Reid heeft nu iets meer duidelijkheid gegeven over zijn vertrek bij de FIA. In een open brief op het platform Substack legt hij het uit: "Ik heb mijn mond opengedaan toen ik het gevoel had dat er fundamentele principes werden uitgehold. Ik deed dat respectvol, constructief en altijd met het doel de integriteit van onze sport te beschermen. Maar dat had wel een prijs."

Legitieme zorgen

Hij stelt dat dit niet goed werd ontvangen binnen de FIA: "Het werd duidelijk dat het uiten van legitieme zorgen niet altijd welkom was. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe het ter discussie stellen van de status quo kan leiden tot uitsluiting in plaats van dialoog. Ik heb er geen spijt van dat ik iets heb gezegd. Maar ik vind dat ik oneerlijk ben behandeld, omdat ik dat heb gedaan."

Diepe frustratie

Begin dit jaar ging er een gerucht rond dat Reid was geweigerd bij de meeting van het World Motor Sport Council. Hij wilde namelijk geen geheimhoudingsverklaring tekenen. Reid legt deze situatie nu uit: "Ik onderschrijf de noodzaak van vertrouwelijkheid. Ik ben diep gefrustreerd door het lekken dat vertrouwen en effectief bestuur ondermijnt. Een journalist zei tegen me dat de FIA zich misschien meer moet bezighouden met waarom mensen lekken en wie dat doet, ik denk dat het de moeite waard is om daar over na te denken."

Geheimhoudingsverklaring

Hij ontkent dat hij is geweigerd, omdat hij niets wilde tekenen: "Ik heb niet geweigerd de wijziging van de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Ik heb alleen een kleine verlenging aangevraagd om juridisch advies in te winnen over een complex document dat onder Zwitsers recht valt. Dat verzoek werd ingediend met een relatief korte deadline. Dat werd afgewezen."

Toen werd Reid uitgesloten van de vergadering, en daarna ging het mis: "Tien dagen later werd mijn FIA-mail zonder dat ik te horen kreeg geblokkeerd. Meerdere verzoeken om hulp en uitleg bleven onbeantwoord, totdat ik na een juridische brief van mijn advocaat te horen kreeg dat dit een bewuste beslissing was."