'Ben Sulayem zonder tegenstand op weg naar tweede FIA-termijn'
  Gepubliceerd op 16 nov 2025 12:46
  comments 4
  Door: Jeroen Immink

Mohammed Ben Sulayem is een stap dichter bij een tweede termijn als president van de FIA. De sportbond maakte bekend dat hij de enige kandidaat is die zich deze winter mag verkiesbaar stellen. Tegenstand uit onverwachte hoek blijkt door een maas in de regels niet mogelijk.

Sinds zijn aantreden in 2022 kreeg de voormalig rallycoureur veel kritiek over zich heen vanwege enkele controversiële beslissingen. Diverse critici hadden al aangekondigd dat ze het bij de verkiezingen van 12 december tegen Ben Sulayem zouden opnemen. Toch blijkt nu dat niemand van hen officieel verkiesbaar is.

Weinig tegenstand voor Ben Sulayem

Om zich kandidaat te mogen stellen, moet een FIA-presidentskandidaat een lijst overleggen met vertegenwoordigers uit alle zes FIA-regio’s wereldwijd. Voor Zuid-Amerika is momenteel slechts één naam geschikt: Fabiana Ecclestone, ex-vrouw van Bernie Ecclestone, die haar steun aan Ben Sulayem al heeft toegezegd.

De definitieve kandidatenlijst bevestigt dat Ben Sulayem de enige naam is. Daarmee lijkt de 64-jarige Emirati op weg naar een herverkiezing, terwijl critici zoals Tim Mayer en Laura Villars geen formele weerstand kunnen bieden.

Ben Sulayem krijgt stortvloed aan kritiek

Villars stapte zelfs naar de rechter in Parijs om de verkiezingsregels aan te vechten. “Ik heb geprobeerd een constructieve dialoog met de FIA te openen over interne democratie en transparantie van de kiesregels,” liet ze weten. “Ik treed niet op tegen de FIA, maar om haar te beschermen. Democratie vormt geen bedreiging voor de FIA; het is haar kracht.” De uitspraak wordt op 3 december verwacht, net voordat de uiteindelijke stemming plaatsvindt.

Mayer heeft zijn kritiek op Ben Sulayem eveneens geuit en bekijkt nu interne FIA-kanalen om mogelijke stappen te ondernemen. Wat de impact van de rechterlijke uitspraak zal zijn, blijft echter onduidelijk.

De FIA zal de definitieve stemronde houden tijdens de algemene vergadering op 12 december in Tasjkent, Oezbekistan. Ben Sulayem lijkt nu alle middelen in handen te hebben om zijn positie zonder tegenstand te behouden en een tweede termijn veilig te stellen.

Posts: 367

Waarom is dit nieuws? Bedoel, als je al je tegenstanders uitschakeld met extreme regels wordt het je niet moeilijk gemaakt, want er is geen betere keus

  • 2
  16 nov 2025 - 14:15
Reacties (4)

  @

    Posts: 367

    Waarom is dit nieuws? Bedoel, als je al je tegenstanders uitschakeld met extreme regels wordt het je niet moeilijk gemaakt, want er is geen betere keus

    • + 2
    16 nov 2025 - 14:15
  f1 benelux

    Posts: 4.237

    Anno 2025 : Dictaturen in de aanbieding!!






    Zo ..

    • + 2
    16 nov 2025 - 14:18
  Cicero

    Posts: 1.581

    Putin is democratischer gekozen dan de fia president. Toch wel opvallend om te noemen...

    • + 1
    16 nov 2025 - 14:36
  John6

    Posts: 11.276

    Volgens mij loopt er een onderzoek naar Ome Ben, zo is hij er en zo kan hij ook zomaar pleitte zijn.

    • + 0
    16 nov 2025 - 16:20

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

