Mohammed Ben Sulayem is een stap dichter bij een tweede termijn als president van de FIA. De sportbond maakte bekend dat hij de enige kandidaat is die zich deze winter mag verkiesbaar stellen. Tegenstand uit onverwachte hoek blijkt door een maas in de regels niet mogelijk.

Sinds zijn aantreden in 2022 kreeg de voormalig rallycoureur veel kritiek over zich heen vanwege enkele controversiële beslissingen. Diverse critici hadden al aangekondigd dat ze het bij de verkiezingen van 12 december tegen Ben Sulayem zouden opnemen. Toch blijkt nu dat niemand van hen officieel verkiesbaar is.

Weinig tegenstand voor Ben Sulayem

Om zich kandidaat te mogen stellen, moet een FIA-presidentskandidaat een lijst overleggen met vertegenwoordigers uit alle zes FIA-regio’s wereldwijd. Voor Zuid-Amerika is momenteel slechts één naam geschikt: Fabiana Ecclestone, ex-vrouw van Bernie Ecclestone, die haar steun aan Ben Sulayem al heeft toegezegd.

De definitieve kandidatenlijst bevestigt dat Ben Sulayem de enige naam is. Daarmee lijkt de 64-jarige Emirati op weg naar een herverkiezing, terwijl critici zoals Tim Mayer en Laura Villars geen formele weerstand kunnen bieden.

Ben Sulayem krijgt stortvloed aan kritiek

Villars stapte zelfs naar de rechter in Parijs om de verkiezingsregels aan te vechten. “Ik heb geprobeerd een constructieve dialoog met de FIA te openen over interne democratie en transparantie van de kiesregels,” liet ze weten. “Ik treed niet op tegen de FIA, maar om haar te beschermen. Democratie vormt geen bedreiging voor de FIA; het is haar kracht.” De uitspraak wordt op 3 december verwacht, net voordat de uiteindelijke stemming plaatsvindt.

Mayer heeft zijn kritiek op Ben Sulayem eveneens geuit en bekijkt nu interne FIA-kanalen om mogelijke stappen te ondernemen. Wat de impact van de rechterlijke uitspraak zal zijn, blijft echter onduidelijk.

De FIA zal de definitieve stemronde houden tijdens de algemene vergadering op 12 december in Tasjkent, Oezbekistan. Ben Sulayem lijkt nu alle middelen in handen te hebben om zijn positie zonder tegenstand te behouden en een tweede termijn veilig te stellen.