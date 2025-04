Piastri spreekt Norris tegen en vindt Red Bull niet het snelste team

Het team van McLaren is nog altijd de koploper in de Formule 1. De Britse renstal kreeg in Saoedi-Arabië te maken met een sterk Red Bull. Lando Norris stelde dat Red Bull het snelste team was in Jeddah, maar zijn teamgenoot Oscar Piastri is het daar niet mee eens.

Red Bull-superster Max Verstappen pakte in Saoedi-Arabië de pole position. Hij was nipt sneller dan Piastri, terwijl Norris was gecrasht in het derde gedeelte van de kwalificatie. In de race verloor Verstappen het duel van Piastri, maar was hij wel in staat om de Australische McLaren-coureur te volgen. Het zorgde ervoor dat Norris een opmerkelijke uitspraak deed door te beweren dat Red Bull in Saoedi-Arabië de snelste auto had.

Oneens met Norris

Piastri werd met deze uitspraken geconfronteerd tijdens de persconferentie na de race. Gevraagd of hij het eens is met Norris, reageert hij duidelijk: "Nee. Ik denk dat onze auto nog steeds sneller was. Ik denk dat het lastig was om in de vieze lucht te rijden. Max was in de race zeker sneller dan ik verwachtte. Ik denk dat het over één rondje niet verrast was dat Max zo snel was, maar ik had in de race niet verwacht dat ik zo zou worstelen aan het einde van de stint op de mediums."

Auto nog steeds goed

Piastri vindt dan ook dat McLaren nog wat werk te doen heeft. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk nog steeds dat onze auto heel erg goed is. Maar als je kijkt naar de lay-out hier vergeleken met Suzuka, dan zijn dit de twee circuits geweest waar Max en Red Bull dichterbij zijn gekomen. Ik denk wel dat we nog steeds een voordeel hebben. Ik denk niet dat het zo groot is op dit soort lay-outs, maar ik denk dat we op dit moment nog steeds een heel erg snelle auto hebben."