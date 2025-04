Max Verstappen kwam gisteren als tweede over de streep in Saoedi-Arabië. De Nederlander kwam, mede door zijn tijdstraf, net te kort om Oscar Piastri te verslaan. Piastri's McLaren-teamgenoot Lando Norris was onder de indruk van Verstappen, en stelde dat de Nederlander de snelste was.

Verstappen startte op pole position op het Jeddah Corniche Circuit. Hij verloor de leiding bij de sport, nam de koppositie over in de eerste bocht, maar kreeg daar vervolgens een tijdstraf voor. Zijn racepace was daarna goed, en uiteindelijk kwam hij vlak achter Oscar Piastri als tweede over de streep. Verstappen leek weinig last te hebben van de eerdere problemen van Red Bull.

Onzin

Piastri's teamgenoot Lando Norris kwam als vierde over de streep. Hij was onder de indruk van Verstappen, zo legde hij uit aan Motorsport.com: "Red Bull is net zo snel als in de kwalificatie. Ze zijn net zo snel als wij in de race. Alleen omdat wij zo snel zijn in de trainingen, komen mensen met dit soort onzin."

Met 'onzin' verwijst Norris naar de beweringen dat McLaren momenteel veel sneller is dan de concurrentie. Bij het team vinden ze dat een onjuiste bewering, al hebben ze dit jaar wel vier van de vijf races gewonnen.

Verstappen

Norris is ook van mening dat er helemaal niets van klopt. De Brit gaat verder met zijn uitleg: "We denken niet dat we zover voor liggen zoals het er nu uitziet. Ik denk dat Max hier vandaag het snelste was, dus wij hebben nog wel wat werk te doen. Mensen blijven maar zeggen dat wij de besten zijn, dat wij de snelsten zijn. Dat is echt allemaal blah, blah, blah. Het komt alleen maar door het feit dat wij een beetje meer pace laten zien n de vrije trainingen."

McLaren had in de trainingen in Saoedi-Arabië een enorme voorsprong op de rest van het veld.