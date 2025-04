Red Bull ontkent spanningen tussen Marko en Horner

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige periode achter de rug. Het zorgde voor veel geruchten over de band tussen Christian Horner en Helmut Marko. Volgens Oliver Mintzlaff is er geen sprake van een gespannen relatie tussen de twee kopstukken.

Teambaas Horner werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken, maar het blijft tot de dag van vandaag een spraakmakende zaak. Het zorgde voor geruchten over een gespannen relatie tussen hem en teamadviseur Marko. Die verhalen zijn nooit echt verdwenen, waardoor er een bepaalde vorm van spanning blijft bestaan bij het team. Het zorgt voor afleiding, want de aandacht moet liggen op de prestaties op de baan.

Volste vertrouwen

Sportief Red Bull-baas Oliver Mintzlaff probeert een einde te maken aan deze verhalen. In een interview met Bild reageert hij op de stelling dat de relatie tussen Marko en Horner nog steeds gespannen zou zijn: "Ik heb het volste vertrouwen in elke medewerker. Dit geldt ook voor ons managementteam. Helmut en Christian willen allebei zoveel mogelijk succes boeken en ze doen er alles aan om dat te bereiken. We hebben dit de afgelopen dagen ook opnieuw besproken."

Ups en downs

Het klinkt niet als een droomhuwelijk, maar dat is volgens Mintzlaff ook niet het doel. Hij stelt dat het een normale situatie is: "Het is duidelijk dat elke relatie zijn ups en downs heeft. Je moet niet vergeten dat ze in Miami hun 400ste Grand Prix samen zullen beleven."

Mintzlaff wijst daarna op de geschiedenis van de twee kopstukken: "Helmut was degene die Christian in 2005 in dienst nam. Die twee hebben enorm veel gemeen. Het is duidelijk dat door alle druk, emoties en passie de gemoederen soms hoog kunnen oplopen. Maar dan moet je samen gaan zitten en het achter gesloten deuren gaan bespreken. En dat is ook wat we doen."