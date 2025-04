Marko wil McLaren verslaan: "Kan rond Imola gebeuren"

Het team van Red Bull Racing heeft een positief raceweekend in Saoedi-Arabië achter de rug. De goede racepace gaf de burger moed, en Helmut Marko kijkt positief naar de toekomst. Hij hoopt dat ze in Imola McLaren kunnen bijhouden.

Max Verstappen pakte afgelopen weekend de pole position op het Jeddah Corniche Circuit. In de race verloor Verstappen uiteindelijk de strijd van McLaren-coureur Oscar Piastri, maar hij was wel in staat om de Australiër bij te houden. Het was een verrassing, want bij Red Bull hadden ze eerder geen hoge verwachtingen voor de race. Daarbij werd vooral gewezen naar de racepace, maar die was uiteindelijk beter dan verwacht.

Positief verrast

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop dan ook tevreden. De Oostenrijker klonk opvallend positief in gesprek met Motorsport.com: "We waren verrast, maar positief verrast. Vergeleken met Bahrein hebben we veel vooruitgang geboekt, al ligt dit circuit ons ook wat beter. Hier heb je veel meer snelle bochten en ander asfalt, dat heeft ons geholpen."

Marko ziet veel positieve signalen bij Red Bull. Het kan volgens hem duiden op meer structurelere verbeteringen. Opgelucht legt hij dat verder uit: "We maken stappen en we doen ons best om de auto voorspelbaarder te maken. Verder werken we eraan dat de auto een groter window gaat krijgen."

Imola

In Saoedi-Arabië introduceerde Red Bull een klein updatepakket. Dit zal ook gaan gebeuren in Miami, waarna er grotere updates volgen in Imola. Het zorgt ervoor dat Marko optimistisch is over het verkleinen van het verschil met McLaren: "We maken kleine stappen. Ik denk dat we rond Imola in een positie moeten zitten, waarin we de snelheid hebben om de McLarens te verslaan."

Miami

Voordat het Formule 1-circus afreist naar Imola, wordt er eerst nog geracet in Miami. De temperaturen kunnen daar hoog oplopen, maar Marko maakt zich geen zorgen: "Nou ja, de race is gelukkig niet rond lunchtijd en normaal gezien gaat de zon wel onder. We moeten zien hoe het daar gaat en of we nog meer performance kunnen vinden, maar ik denk normaal gesproken dat we daar ook wel competitief kunnen zijn."