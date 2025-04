Marko optimistisch over winkansen Verstappen in Saoedi-Arabië

Max Verstappen gaat vandaag in Saoedi-Arabië op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. Op het Jeddah Corniche Circuit start hij op pole, maar het is nog niet duidelijk of hij echt voor de zege kan gaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het positief in.

Verstappen pakte op zaterdag tot verrassing van veel mensen de pole position. De Nederlander zag er in de trainingen namelijk minder uit dan de rest van de koplopers, en zijn long runs waren ook niet bepaald geweldig. Het feit dat hij er in deze langere runs niet heel snel uitzag, geeft Verstappen ook geen sterk gevoel voor de Grand Prix van vandaag.

Schone lucht

Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt zich wat minder zorgen te maken. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports wordt hij gevraagd naar de kansen van Verstappen: "Je kunt alleen maar hopen dat deze veranderingen ook effect hebben op de raceafstand. Maar als je als eerste start en in de schone lucht kan rijden, dan is het leven veel makkelijker. We hebben gezien dat inhalen erg moeilijk is, zelfs op dit circuit. Dus de hoop is dat we misschien tot nog vooraan kunnen finishen."

Snelle circuits

Op dit soort hogesnelheidsbanen lijkt Red Bull zich beter te voelen. Marko wordt gevraagd of het op dit soort banen makkelijker is voor Red Bull om het juiste window te vinden: "In Bahrein hadden we alleen bochten met medium snelheid en had asfalt daar is zeer ruw. Al deze factoren spelen mee. Maar die schommeling tussen vooraan rijden en dan bijna een seconde terugvallen, dat is echt ons probleem. We moeten ervoor gaan zorgen dat we dat gaan verminderen, zodat we op alle circuit halverwege erbij zitten."

Verstappen zal de Grand Prix vandaag vanaf de pole starten, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda op de achtste plaats aan de race zal beginnen.