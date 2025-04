Marko juicht na pole Verstappen en hekelt blufpoker McLaren

Max Verstappen zorgde in de kwalificatie in Saoedi-Arabië voor een daverende verrassing. De Nederlander greep de pole position, en dat hadden weinig mensen verwacht. Helmut Marko was na afloop trots op Verstappen, en stelde dat McLaren blufpoker had gespeeld.

Met een slecht gevoel was Red Bull afgereisd naar Jeddah. Na het mislukte weekend in Bahrein had niemand vertrouwen in een goed resultaat. In de derde vrije training was McLaren nog oppermachtig geweest, maar in de kwalificatie ging het goud naar Verstappen. De pole position zorgde voor een enorme opluchting bij Red Bull, het kwam als geroepen voor de Oostenrijkse toprenstal.

Blufpoker van McLaren

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was trots op de pole van Verstappen. De teamadviseur strooide met complimenten en deelde in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports eerst een plaagstootje uit: "Ik denk dat McLaren sterk had gebluft in de derde vrije training en dat ze weinig brandstof in de auto hadden. Daarnaast hebben we de auto opnieuw afgesteld richting de kwalificatie. Dat ging precies goed, waarna Max een weergaloze en onwaarschijnlijke ronde reed. Hij verloor wat tijd in de tweede sector, maar de laatste bocht was ongelooflijk."

Koelere temperaturen

Het was iets koeler dan verwacht tijdens de kwalificatie in Saoedi-Arabië. De vraag is of dit een voordeel was voor Red Bull. Marko hoeft daar echter niet lang over na te denken: "Jazeker. Hoe koeler het buiten wordt, hoe beter het met ons gaat. Maar het is duidelijk dat de set-up hier de juiste was. En zoals ik al zei, de bluf van McLaren zorgde vanochtend voor irritatie bij ons allemaal. Nadat Lando Norris net de muur raakte in de kwalificatie, realiseerde wij ons dat het er weer anders uitzag."

Verstappen deelt morgen de eerste startrij met Oscar Piastri. Norris start als tiende, door zijn crash kon hij geen snelle ronde rijden.