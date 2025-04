Marko doet grote onthulling over belangrijke Red Bull-updates

Het team van Red Bull Racing hoopt dit weekend grote stappen te kunnen zetten. In Jeddah introduceerden ze op vrijdag een aantal updates. Het moet ze helpen in de jacht op nieuwe topprestaties nadat ze op een teleurstellende wijze aan het seizoen zijn begonnen. Helmut Marko legt de plannen uit.

Red Bull zakte vorige week in Bahrein volledig door het ijs. Het zorgde voor veel geruchten en twijfel, onder meer over de toekomst van Max Verstappen. Er werden stevige gesprekken gevoerd en dit weekend moet het beter gaan. De eerste nieuwe onderdelen zijn al op de auto's geschroefd, en de eerste resultaten zagen er bemoedigend uit.

Eerste stapjes

De eerste updates maken volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko onderdeel uit van een grote updateplan. De Oostenrijker legt dat in Jeddah uit aan de internationale media: "We hebben hier kleine verbeteringen doorgevoerd en we hopen dat hetzelfde gaat gebeuren in Miami. En dan komt er in Imola weer iets aan. Het is dus niet één grote upgrade, maar het gaat stap voor stap."

Eerlijke gesprekken

Deze plannen komen Marko voort uit de eerlijke gesprekken die zijn gevoerd na afloop van het rampweekend in Bahrein. Marko legt het duidelijk uit: "Iedereen is bijzonder open geweest tijdens die gesprekken, mensen van alle afdelingen. Ze hebben al hun ervaring gebruikt, ook voor de set-up die we nu hebben. We hebben niet meer zoveel vertrouwd op de getallen uit de simulaties."

Barcelona

Red Bull wil het vooral op eigen kracht gaan doen, zo maakt Marko duidelijk. Gevraagd of de nieuwe flexiwings maatregelen in Barcelona een kantelpunt kunnen vormen, reageert Marko duidelijk: "Dat kan de rangschikking in theorie iets veranderen, maar niemand weet dat totdat we het meemaken. We zullen in ieder geval niet zomaar gaan vertrouwen op die nieuwe regels die vanaf Barcelona zullen worden nageleefd."