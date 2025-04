Hamilton ontloopt straf na incident in tweede vrije training

Lewis Hamilton kende een aardige eerste dag van het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Britse Ferrari-coureur moest zich echter melden voor een incident in de tweede vrije training. Het heeft Hamilton echter geen straf opgeleverd.

Op het snelle en krappe circuit van Jeddah speelt het verkeer een grote rol. Er is maar weinig plaats om uit te wijken, en het ging dan ook een paar keer bijna mis. In de tweede vrije training schrok Williams-coureur Alexander Albon zich een hoedje toen hij tijdens zijn snelle ronde ineens de Ferrari van Lewis Hamilton tegenkwam. Hij mopperde op de Brit, en de stewards besloten echter geen straf uit te delen.

Gevaarlijke situatie of niet?

Volgens de stewards hebben ze samen met de teams al besloten dat er in dit soort gevallen geen straffen worden uitgedeeld als het geen gevaarlijke situatie was. De vraag is dan of dit een gevaarlijke situatie was of niet. Hamilton en Albon mochten zich melden bij de stewards om het moment te bespreken. Daar bleek dat Albon tijdens het moment het gevoel had dat hij zijn wagen op elk moment onder controle had. Hij vond het achteraf geen gevaarlijke situatie.

Albon vond het niet gevaarlijk

Tijdens het moment op de baan had Albon echter wel aangegeven dat hij het een gevaarlijke situatie vond. Hij stelde dat hij Hamilton een bocht eerder wel had gezien, maar dat hij niet had verwacht dat de zevenvoudig wereldkampioen op deze positie zou rijden. Hij moest dan ook snel ingrijpen om een incident te voorkomen. Zijn eerste reactie was dan ook dat het een gevaarlijk moment was, maar toen hij de situatie na afloop nog een keertje bekeek had hij een andere mening. Hij vond het toen geen gevaarlijke situatie meer, en daarom vonden de stewards het niet nodig om een straf uit te delen aan Hamilton.