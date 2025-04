Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige week achter de rug. De Oostenrijkse renstal lijkt in een soort crisissfeer te verkeren. Volgens teambaas Christian Horner klopt daar helemaal niets van, en hij ontkent ook dat er een crisisoverleg heeft plaatsgevonden.

In de eerste vrije trainingen in Saoedi-Arabië zag Red Bull er iets beter uit. Eén week eerder was het een ander verhaal. Direct na de teleurstellende race in Bahrein verzamelden teambaas Horner, technisch directeur Pierre Waché, teamadviseur Helmut Marko en chief engineer Paul Monaghan zich in een hokje om te overleggen. Het leek op een soort crisisoverleg waar het ook dagenlang over ging.

Geen crisisoverleg

In Jeddah wordt Horner gevraagd naar dit 'crisisoverleg'. De Brit krijgt van Sky Sports de vraag of het een crisisvergadering was, maar dat vindt de teambaas een té extreem begrip: "Nee, het was geen crisisbijeenkomst. Als je met je engineers gaat zitten en de race bespreekt, dan zou ik dat niet omschrijven als een crisisoverleg. De bijeenkomst na de race in Bahrein werd als een crisisoverleg omschreven, maar het is logisch dat we samen gaan zitten om zaken te bespreken. Er zijn engineersoplossingen voor engineersproblemen."

Geen crisis

De vraag die dan blijft liggen, is of Red Bull wel in een crisissfeer verkeert. De resultaten vallen immers tegen en er gaan veel geruchten rond. Horner ontkent het: "Nee, we zijn alleen niet waar we willen zijn. We hebben problemen met de auto en daar zijn we doorheen aan het werken. Het hele team werkt heel hard, maar we denken al te weten wat de problemen zijn. De komende races introduceren we een aantal updates, die een paar van onze tekortkomingen moeten oplossen."

Horner ziet geen crisissfeer, maar dat betekent niet dat alles weer rustig is binnen het team. Vandaag werd Verstappens naam bijvoorbeeld weer bij Aston Martin genoemd.