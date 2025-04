Aston Martin reageert mysterieus op geruchten over Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd een hot topic in de Formule 1. Bij Red Bull maken ze zich geen zorgen over een vertrek, maar de geruchten zeggen iets anders. Hij werd vandaag in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Bij de Britse renstal praten ze om het onderwerp heen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Dat hoeft echter niet te betekenen dat hij zijn contract gaat uitdienen, want er bestaan prestatieclausules. Verstappen ontkent zelf dat hij denkt aan een transfer, maar de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde vrijdagochtend iets anders. Ze stelden dat Aston Martin hem een reusachtige aanbieding had gedaan, en het was zeker niet de enige keer dat zijn naam wordt genoemd bij het Britse team.

Vragen ontwijken

Aston Martin-teambaas Andy Cowell mocht tussen de vrije trainingen in Jeddah door aanschuiven bij de persconferentie in Jeddah. Daar kreeg hij de vraag of het een compliment is dat ze in verband worden gebracht met Verstappen, of dat het juist destabiliserend werkt. Cowell ontweek de vraag: "We hebben enorm veel geluk dat we twee heel ervaren coureurs onder contract hebben staan voor de komende twee jaar. Dat betekent dat ik me kan focussen op het verbeteren van de business en de kunst van het maken van een snelle racewagen."

Geen ruimte voor Verstappen?

Het was een ietwat vreemd antwoord van Cowell. De Brit geeft geen antwoord op de vraag, waarna de interviewer het nog een keer probeert. Ditmaal krijgt Cowell de vraag of er geen ruimte is voor Verstappen bij Aston Martin in 2026. Cowell komt weer met een opvallend antwoord: "Ik zeg dat mijn hoofd zit bij het verbeteren van ons bedrijf, zodat wij in staat zijn om een snelle racewagen te maken voor Lance Stroll en Fernando Alonso."