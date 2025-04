De toekomst van Max Verstappen is nog steeds het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Hij ontkende alle verhalen over een mogelijk transfer, maar vandaag kwam er een opvallend verhaal over verregaande interesse van Aston Martin naar buiten. Christian Horner maakt zich geen zorgen over een vertrek van zijn superster.

Verstappen baalde vorige week als een stekker na afloop van de Bahreinse Grand Prix. Hij kraakte Red Bull af, en dat zorgde voor headlines. Even later kreeg Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag of hij zich zorgen maakt over een vertrek van Verstappen. De Oostenrijker antwoordde bevestigend waarna er een geruchtenstorm losbarstte. Verstappen bluste het brandje op donderdag, maar vandaag kwam naar buiten dat Aston Martin een megabod op tafel wil leggen.

Allemaal ruis

Na afloop van de eerste vrije training in Jeddah verscheen Red Bull-teambaas Christian Horner voor de camera van Sky Sports. Daar ontkende hij dat er iets speelde: "Ruis is het juiste woord om dit te omschrijven. Er is veel ruis buiten het team, maar binnen het team heeft Max op donderdag opnieuw zijn toewijding bevestigd. We zijn gefocust op het verbeteren van de auto en Max maakt daar deel van uit. Hij is een toegewijd onderdeel van ons team. De rest is allemaal speculatie."

Geen zorgen

Als Horner de vraag krijgt of Verstappen in 2026 voor Red Bull rijdt, is hij resoluut: "Absoluut." De woorden van Marko kwamen vorige week niet uit de lucht vallen. Als Horner de vraag krijgt of de zorgen van Marko terecht zijn, en of deze er wel zijn, is zijn antwoord heel erg duidelijk: "Ja, maar we zijn er als team heel erg op gefocust om de problemen met de auto op te lossen. De toekomst van Max is verder ook helemaal geen discussiepunt geworden bij ons..."

Horner lijkt daarmee alle verhalen van de afgelopen dagen te ontkennen.