Aston Martin bevestigt veelgehoord gerucht over Newey

Het team van Aston Martin beschikt sinds een paar maanden over de diensten van topontwerper Adrian Newey. Hij heeft zijn neus echter nog niet op het circuit laten zien, en werkt vooral hard door in de fabriek. Aston Martin bevestigt nu dat Newey zich volledig focust op 2026.

Newey begon in maart met zijn nieuwe werkzaamheden bij Aston Martin. Het is een grote overwinning voor het team dat ze zo'n grote vis aan boord hebben gehaald. Op de baan is daar echter nog iets van te merken, want Fernando Alonso en Lance Stroll hebben het zwaar. Alonso heeft zelfs nog geen enkel WK-punt gescoord in de eerste vier races. Het zorgde voor verhalen, en meerdere mensen beweerden dat Newey zich nu alleen richt op 2026.

2026

Aston Martin-teambaas Andy Cowell bevestigt dit veelgehoorde geluid. In gesprek met de internationale media legt hij dat uit: "Honderd procent van zijn tijd besteedt hij op 2026. Hij begon in maart, dus het duurde eventjes om op snelheid te komen met de nieuwe reglementen. Dat gaat ook over het werk rond het concept dat wij in de afgelopen maanden al hadden gebouwd. Er bestaan een paar harde deadlines voor het vrijgeven van details over de monocoque en de transmissie."

Vroege start van het seizoen

Dat is volgens Cowell ook zeer belangrijk. Hij wijst namelijk naar de vroege start van het seizoen. De eerste tests volgt al vroeg in 2026: "De test begint eind januari, dus er zijn vroegere beslissingen nodig om de auto klaar te maken. Alles is nieuw voor iedereen, dus er bestaat geen overdracht richting het nieuwe jaar. Er is dus veel werk aan de winkel, en daar richt Adrian zich uitsluitend op."

Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, maar voor Aston Martin gaat er ook iets veranderen. Vanaf 2026 gaan ze immers ook met fabrieksmotoren van Honda rijden.