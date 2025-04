Russell neemt afstand van titelkansen: "McLaren is te dominant"

George Russell is goed aan het seizoen begonnen. De Brit stond in drie van de eerste vier races op het podium, en hij wordt gezien als een mogelijke outsider voor de wereldtitel. Russell sluit dat zelf uit, en is van mening dat McLaren simpelweg te goed is.

Russell maakt al maanden een goede indruk in de Formule 1. Hij presteert zeer consistent en liet dit seizoen nog geen steekje vallen. Door het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari, is Russell nu de grote kopman van Mercedes. Zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli is snel, maar Russell hoeft zich nog geen zorgen te maken. Russell staat nu vierde in het wereldkampioenschap, en hij kan omhoog kijken.

Titel uitgesloten

Sommigen zien Russell als een outsider voor de wereldtitel. De Britse Mercedes-coureur blijft zeer realistisch, en hij deelt zijn mening met de internationale media: "Ik zou graag zeggen dat ik kans maak op de wereldtitel, maar eerlijk gezegd denk ik van niet. McLaren is momenteel gewoon veel te dominant. We hebben hier in Bahrein gezien wat er gebeurt als ze op de toppen van hun kunnen presteren."

Oppermachtige prestaties

Russell ziet dat McLaren in staat is om dubbele podiumplekken te pakken. Dat lukte het team uit Woking al drie keer in het huidige seizoen. In twee races kwamen ze zelfs vlak achter elkaar over de streep. Russell: "In het ergste geval presteren ze zoals ze deden in China en Japan. We zullen gewoon punten moeten blijven scoren. In Bahrein betekende dat de tweede plaats, en in Melbourne was dat voor ons de derde plaats. Ik denk niet dat we dat heel erg lang kunnen gaan volhouden, maar goed. Wie weet."

Russell staat dus vierde in het wereldkampioenschap. Hij staat veertien WK-punten achter op kampioenschapsleider en McLaren-coureur Lando Norris. Zijn achterstand op nummer drie Max Verstappen bedraagt zes punten.