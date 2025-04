Waarom George Russell veel zelfvertrouwen mag hebben

George Russell is bezig met een zeer goed seizoen in de Formule 1. Hij is aan het jaar begonnen met drie podiumplaatsen in de eerste vier races van het seizoen. Dat is niet het enige, want Russell presteert al maanden zeer stabiel in de koningsklasse.

Afgelopen weekend in Bahrein nam Russell alweer zijn derde beker van het seizoen in ontvangst. Na twee derde plaatsen in Australië en China mocht hij nu de trofee voor de tweede plaats aannemen. Op het circuit van Sakhir sloeg hij een aantal aanvallen van McLaren-coureur Lando Norris af, en hij klonk na afloop zeer tevreden. De Mercedes-coureur presteert zeer stabiel en hij staat nu vierde in het wereldkampioenschap.

Laatste keer buiten de top vijf

Russell barst van het zelfvertrouwen, en dat straalt hij ook uit. Wie een blik werpt op zijn resultaten van de afgelopen maanden, ziet dat dit meer dan terecht is. Russell is namelijk in elf van zijn laatste twaalf races in de top vijf gefinisht. De enige keer dat hij dit niet voor elkaar kreeg, was vorig jaar in Austin. Toen vocht hij zich na een start in de pitlane terug naar de zesde plaats.

IJzersterke reeks

Wie verder gaat kijken, ziet dat Russell al sinds de Nederlandse Grand Prix van vorig jaar elke race in de punten is gefinisht. Op het eerder genoemde weekend in Austin na, kwalificeerde hij zich ook elk weekend in de top tien. Dit jaar eindigde hij tot nu toe elke race in de top vijf, en ook in de kwalificaties kreeg hij dat voor elkaar. Het feit dat Russell veel zelfvertrouwen heeft, valt dus te begrijpen.

Met zijn stabiele prestaties vormt hij momenteel een gevaar voor de McLarens en Max Verstappen. Hij heeft immers bewezen dat hij opstaat zodra een van hen een minder weekend heeft of een foutje maakt.