Red Bull weigert interne veranderingen door te voeren na wanprestatie

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalig weekend in Bahrein. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats, en na afloop was hij zeer gefrustreerd. Er moet iets gebeuren, maar volgens Helmut Marko hoeven er geen interne veranderingen plaats te vinden.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij pakken, maar die droom is ver weg. In Bahrein had hij balansproblemen, was zijn bandenslijtage te hoog, liepen de pitstops in de soep en had hij ook nog problemen met zijn remmen. Daarnaast gaat er ook veel niet goed bij Red Bull. In Bahrein gaven teamadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner aan dat er nog steeds correlatieproblemen zijn tussen de realiteit en de simulator.

Geen interne veranderingen

De vraag is nu wat Red Bull moet gaan doen. Ze moeten stappen zetten, en dat moet snel gebeuren. Na de race kreeg Marko de vraag of er interne veranderingen moeten plaatsvinden. Daar moet hij echter niet aan denken: "Dat is geen vraag die zich nu voordoet. Het is meer een kwestie van aanpak. We werken op vrijdag een uitgebreid programma af, maar daarbij moeten we de motor opschroeven om te weten waar we staan. Feiten moeten we van de aannames onderscheiden."

Iedereen moet naar zichzelf kijken

Red Bull heeft veel mensen verloren in de afgelopen maanden, en de vraag is of de huidige mensen dit wel aankunnen. Volgens Marko ligt het allemaal niet aan de bekwaamheid van het personeel. De Oostenrijker verdedigt hen: "We hebben hele goede mensen, maar ze moeten eens goed naar zichzelf gaan kijken en iedereen moet ook open en eerlijk zijn. We weten dat de auto nu gewoon niet competitief is. Maar wat is de reden?"

Red Bull staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap met 71 WK-punten. Hun achterstand op kampioenschapsleider McLaren is groot, de Britse renstal staat nu op 151 WK-punten.