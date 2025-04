Bij het team van Red Bull is er een soort crisissituatie ontstaan. De problemen zijn groot, en de achterstand begint te groeien. Toch is niet alles kommer en kwel. Helmut Marko wijst namelijk naar Isack Hadjar, en hij stelt dat er een grote coureur aan zit te komen.

Red Bull kende in Bahrein een nieuw dieptepunt. Alles ging mis, en de zesde plaats van Max Verstappen was slechts een doekje voor het bloeden. Ook bij zusterteam Racing Bulls liep het niet goed, want beide coureurs scoorden geen WK-punten. Wat wel opviel, was dat Isack Hadjar weer veel beter presteerde dan zijn teamgenoot Liam Lawson. De Fransman had in Japan zijn eerste WK-punten gescoord, en hij lijkt steeds beter in vorm te komen.

Dé verrassing

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm onder de indruk van hem. De Oostenrijker ziet Hadjar als een soort lichtpuntje in de donkere periode die Red Bull nu doormaakt. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports komt Marko superlatieven te kort om Hadjar te omschrijven: "Isack is dé verrassing. Hij heeft de minste testkilometers afgewerkt met Formule 1-auto's en toch racet hij nog steeds met Andrea Kimi Antonelli en dergelijke."

'Komt een grote aan'

Marko ziet dat Hadjar enorme stappen zet. De Fransman stond in de juniorenklassen bekend als een emotionele coureur, en in Australië barstte hij ook in huilen uit na een crash in de opwarmronde. Marko gaat verder met zijn verhaal, en hij wijst een opvallende nieuwe eigenschap van Hadjar aan: "Hij is kalm, altijd aanwezig en was bijvoorbeeld vier tienden sneller dan Liam Lawson in de tweede vrije training in Bahrein. Er komt echt een hele grote aan!"

Hadjar heeft tot nu toe vier WK-punten verzameld, en dat is goed voor de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts één puntje minder gescoord dan kersvers Red Bull-coureur Yuki Tsunoda.