Het team van Red Bull Racing kende een rampzalig raceweekend in Bahrein. Ze konden zich niet mengen in de strijd op het podium, en Max Verstappen was gefrustreerd. Ralf Schumacher stelt dat Red Bull nu wel is uitgespeeld in het kampioenschap, en hij wijst naar Christian Horner.

Red Bull is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Max Verstappen wist nog wel te winnen in Japan, maar afgelopen weekend kwam hij niet verder dan de zesde plaats in Bahrein. De achterstand op McLaren wordt steeds groter, en na afloop van de race in Bahrein gingen alle alarmbellen af. Verstappen was gefrustreerd, en bij het team moeten ze snel op zoek gaan naar een oplossing.

Negatieve trend

Oud-coureur Ralf Schumacher begrijpt wel dat Red Bull zich zorgen maakt. De Duitser concludeerde na de Bahreinse Grand Prix dat Red Bull een achterstand heeft. Hij gaf zijn mening bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Max won nog wel in Suzuka, maar de trend is negatiever en de opgaven worden groter. Mercedes heeft zich ontwikkeld, McLaren gaat nog wel iets doen en Ferrari komt mogelijk ook nog beter voor de dag."

Red Bull is uitgespeeld

Ook het feit dat Red Bull belangrijke namen zoals Adrian Newey en Jonathan Wheatley heeft verloren, speelt volgens Schumacher een rol bij de huidige terugval. Hij wijst ook naar teambaas Horner: "Voor het eerst sinds lange tijd bevindt Red Bull zich nu in een situatie waarin ze zijn uitgespeeld. Een team moet dat ook leren. De structuur van het team is veranderd onder leiding van Christian Horner. Er zijn nieuwe technici die duidelijk nog niet de vooruitziende blik hebben die nodig is."

Verstappen staat nog wel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op McLaren-coureur en kampioenschapsleider Lando Norris is nog niet zo heel groot. Hij staat acht punten achter de Brit, en kan aankomend weekend de jacht inzetten in Jeddah.