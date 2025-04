'Doohan krijgt tot de zomer de kans bij Alpine'

Jack Doohan staat al sinds het begin van dit seizoen onder zware druk bij Alpine. Er gingen veel geruchten rond over zijn toekomst, en veel mensen gaan ervan uit dat hij snel uit zijn zitje wordt gezet. Het lijkt er nu op dat hij tot en met de zomer de kans krijgt.

Doohan werd vorig jaar vastgelegd door het team van Alpine als opvolger van Esteban Ocon. Maar het leek erop dat Flavio Briatore geen fan van hem was. Toen de flamboyante Italiaan terugkeerde bij Alpine als adviseur, ontstonden er direct allerlei geruchten over de toekomst van Doohan. Die verhalen werden alleen maar sterker toen Alpine afgelopen winter de hoog aangeschreven Franco Colapinto aantrok als reservecoureur.

Zomer

Eerder werd aangenomen dat Alpine op zijn vroegst rond het raceweekend in Miami een besluit zou nemen over Doohans toekomst. Volgens The Race krijgt de Australische coureur nu langer de kans bij het team. Volgens het medium is hij nu tenminste de zomer zeker van zijn zitje bij Alpine. Het is een hele opluchting voor Doohan, die onder hoogspanning stond in de afgelopen weken.

Veel steun

Volgens The Race is Briatore dol op Colapinto, maar zouden andere kopstukken binnen Alpine achter Doohan staan. Belangrijke mensen binnen Alpine zouden onder de indruk zijn van hoe dicht hij soms bij Pierre Gasly zit. Daarnaast zou men onder de indruk zijn van de manier waarop hij werkt met het engineering team.

Veerkracht

Wat ook zou mee spelen is de veerkracht van Doohan. Volgens The Race heeft hij na tegenslagen laten zien dat hij zijn rug kan rechten. Doohan heeft dit seizoen al een aantal tegenslagen gehad. Hij crashte bij de seizoensopener in Australië en in Japan knalde hij in de muur in de tweede vrije training. In Bahrein kende hij afgelopen weekend een goede race, maar wist hij geen punten te pakken. Hij kwam als veertiende over de streep.