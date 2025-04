Het team van Red Bull Racing kende geen goed weekend in Bahrein. De achterstand op de concurrentie begint te groeien, en er zal snel iets moeten gebeuren. Red Bull-teambaas Christian Horner spoort zijn manschappen aan om snel met oplossingen te komen.

Horner probeerde na de race de moed erin te houden. Hij stelde dat het kampioenschap nog lang niet beslist is, maar ook de Brit realiseert zich dat de problemen groot zijn. In Bahrein kende Red Bull een rampzalig raceweekend waarin Max Verstappen genoegen moest nemen met de zesde plaats. Hij klaagde na afloop van de race over een grote hoeveelheid problemen. Zo functioneerden de remmen niet naar wens, en was de bandenslijtage zeer hoog.

Snel een oplossing vinden

Horner moet toegeven dat er werk aan de winkel is. De Brit stelt in gesprek met De Telegraaf dat er snel een oplossing moet worden gezocht: "Deze race heeft blootgelegd dat we onze problemen snel moeten oplossen. We weten wat die problemen zijn, maar het gaat erom dat we oplossingen kunnen implementeren. Dat kost natuurlijk tijd. Soms kunnen we de issues nog wat maskeren door een goede afstelling te vinden, zoals vorige week in Japan."

Tools

Het probleem is echter dat de simulaties van Red Bull niet overeen komen met de werkelijkheid: "De mogelijke oplossingen die we zien in onze tools, correleren niet met wat er op het circuit gebeurt. We zien dat we tekortkomingen hebben wat onze windtunnel betreft. Daar maken we nog achttien maanden gebruik van, tot ons nieuwe exemplaar in 2027 live gaat. Maar ook met deze tunnel hebben we in de afgelopen jaren veel successen geboekt. We hebben een heel sterk technisch team dat de afgelopen jaren geweldige auto's heeft ontworpen. Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat we het kunnen omkeren."

Red Bull krijgt volgende week de kans om sportieve revanche te nemen, want dan staat de Saoedische Grand Prix op het programma.