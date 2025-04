Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een rampzalig weekend in Bahrein. Verstappen baalde en zette een nieuwe wereldtitel uit zijn hoofd. Red Bull-teambaas Christian Horner is positief en stelt dat het kampioenschap wordt beslist over 24 races.

Verstappen kwam er niet aan te pas in Bahrein. Op het circuit van Sakhir worstelde hij met zijn RB21, en klaagde hij over veel problemen. Verstappen kan dit jaar voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden, maar die droom heeft hij uit het hoofd gezet. De problemen bij Red Bull zijn simpelweg te groot, terwijl de wagens van McLaren ook veel sneller zijn. Verstappen wil dan ook realistisch blijven.

Slecht weekend

Red Bull-teambaas Christian Horner klonk na afloop van de race in Bahrein iets positiever. De Brit gaf zijn mening in gesprek met de internationale media: "Het was een slecht weekend voor het team, niets ging zoals we wilden vanaf het begin van de race. We kwamen niet goed van de lijn en de pitstops werkten ook niet goed voor ons."

24 races

Horner moet echter wel toegeven dat niet alles naar wens ging in Bahrein. De Brit ziet wel dat er nog genoeg kansen op succes zijn: "De bandenslijtage was heel erg hoog. Als je een goed uitgebalanceerde auto hebt, dan komen veel dingen gewoon makkelijker samen. Maar het is een kampioenschap over 24 races. We staan acht punten achter in het wereldkampioenschap en we weten dat we snel vooruitgang moeten boeken."

Punten scoren

De teambaas vindt dan ook dat het nog geen gelopen race is. Er kan nog van alles gebeuren, en Horner blijft positief over de kansen van zijn team: "Vandaag was het voor ons belangrijk om zoveel mogelijk punten te scoren. Elk punt dat hij kan scoren in een moeilijke auto is er één. Het is belangrijk hoe ze aan het eind van het jaar bij elkaar worden opgeteld."