Het team van Red Bull Racing kende een dramatische Grand Prix in Bahrein. Ze wisten wel voor het eerst dit jaar met twee auto's punten te pakken, maar de resultaten waren slecht. De problemen bij Max Verstappen waren groot, en Helmut Marko heeft geen idee wat er aan de hand was.

Verstappen kwam in Bahrein als zesde over de streep. Wie een blik werpt op zijn race, zou denken dat dit best een goed resultaat was, maar dat was het niet. Verstappen kende veel problemen, de pitstops liepen de soep in en de auto functioneerde voor geen meter. Kortom, het was een grote worsteling voor Verstappen. De ontevredenheid was groot, en bij Red Bull moeten ze op zoek gaan naar een oplossing.

Auto is niet in balans

Red Bull-adviseur Helmut Marko zocht na afloop van de race naar antwoorden. De Oostenrijker sprak zich teleurgesteld uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Vanuit technisch oogpunt is onze auto gewoon niet in balans. We weten niet waarom dat is. Ik denk dat het in de aerodynamica zit. En als dat zo is, dan is de auto nog niet geoptimaliseerd. Als er twee pitstops misgaan, dan raakt Max gefrustreerd. Hij heeft gelijk in zijn benadering."

Zwakke vrijdagen

Marko weet wat er beter moet. Hij wijst aan waar Red Bull mee moet beginnen: "We geloven dat het beter kan, maar we moeten van die zwakke vrijdagen af. Onze trainingen zijn verre van goed. We zijn gewoon volop bezig om de auto goed te krijgen voor de kwalificatie. Daarom werkte de harde band ook niet. Als de trainingen wat beter georganiseerd verlopen, dan komen we daar misschien op de vrijdag achter. We moeten gewoon veel veranderen. Op de korte termijn kan er niets worden gedaan aan de auto, maar hopelijk gaan we vooruitgang boeken zodra we in Europa aankomen."