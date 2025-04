In een zeer spannende kwalificatie in Bahrein ging de pole position naar Oscar Piastri. Hij hield het hoofd koel en pakte een prachtige pole. Na afloop was de Australische McLaren-coureur kalm als altijd, en was hij blij met de prestaties van zijn team.

McLaren werd voorafgaand de kwalificatie door vrijwel iedereen als de grote favoriet voor de pole gezien. In de eerste twee sessies waren ze dan ook zeer snel, maar aan het einde van de kwalificatie kwamen er verrassende namen bovendrijven. Onder meer George Russell, Charles Leclerc en Pierre Gasly gingen ineens als de brandweer. Lando Norris zakte door het ijs, maar Piastri niet. De pole was van hem.

Veel vertrouwen

Hij bleef heel erg rustig toen hij het nieuws hoorde. De altijd kalme Piastri was zeer tevreden met zijn resultaat, en nam de felicitaties in ontvangst. Bij interviewer van dienst David Coulthard keek hij terug op zijn avond: "Ik heb al het hele weekend heel erg veel vertrouwen, de eerste vrije training was een ervaring voor ons allemaal, het voelde daar meer alsof we een rallyauto hadden in plaats van een F1-auto, maar daarna voelde ik me heel goed in de auto. In VT3 hadden we een goede pace."

Kleine verschillen

In de kwalificatie werd het wat spannender, zo geeft Piastri ook eerlijk toe. Hij was blij dat het uiteindelijk de goede kant op viel voor hem: "In de kwalificatie kwamen de anderen iets dichterbij dan ik zou willen, maar ik wist nog steeds de snelle ronde te rijden op het moment dat het moest. Dat was uiteindelijk dan ook het belangrijkste van vandaag." Voor Piastri is dit een welkom resultaat, hierdoor kan hij morgen zijn slag gaan slaan in de race. Zijn titelrivalen Norris en Max Verstappen kenden immers geen goede kwalificatie en noteerden slechts de zesde en de zevende tijd.