Red Bull twijfelt aan legaliteit achtervleugel McLaren

Het team van McLaren speelt dit weekend een hoofdrol in Bahrein. Dat komt niet alleen door hun ijzersterke prestaties, maar ook door hun achtervleugel. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat de FIA over dit soort zaken gaat, maar hij heeft er wel zijn twijfels over het onderdeel.

De FIA controleert dit jaar extra streng op de flexiwings. Sinds het begin van het seizoen worden de achtervleugels onder de loep genomen, en na één weekend werden de richtlijnen al aangescherpt. Veel mensen kijken naar McLaren, want dit team reed vorig jaar rond met een aantal opvallende vleugeldesigns. Het is namelijk geen geheim dat hun achtervleugels nogal ver doorbuigen.

De FIA heeft in de afgelopen raceweekenden geen illegale activiteiten gevonden. Toch ging het in de afgelopen dagen los op sociale media. Er waren onboardbeelden uit Japan opgedoken waarop te zien was dat de achtervleugel van McLaren ver doorboog. Het bleef niet bij een discussie tussen mensen op het internet, want ook Jos Verstappen deelde de beelden op X. Iedereen kijkt naar McLaren, maar daar lijken ze zich geen enkele zorgen te maken.

Ander beeld

In Bahrein gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko toe dat hij de beelden ook heeft gezien. De Oostenrijker maakte er nooit een geheim van dat hij de achtervleugel van McLaren twijfelachtig vond. In gesprek met de internationale media kreeg hij de vraag of hij blij is dat alle vleugels van de rivalen binnen de reglementen vallen: "Dat is aan de FIA. Maar als ik de video van Jos bekijk, dan zie ik een ander beeld."

Controles

Marko insinueert dat hij zo zijn twijfels heeft over de vleugel van McLaren. De teamadviseur werd nogmaals gevraagd naar de vleugel van McLaren, en hij geeft wederom een opvallend diplomatiek antwoord: "Het is echt aan de FIA. Zij moeten het controleren, wij zijn geen controleurs."