Het team van Red Bull Racing heeft een lastige vrijdag in Bahrein achter de rug. Max Verstappen en Yuki Tsunoda konden de McLarens niet bijhouden in de tweede vrije training, en de achterstand was heel groot. Christian Horner maakt zich zorgen over dit grote gat.

Red Bull liet in de eerste vrije training rookie Ayumu Iwasa rijden in de wagen van Verstappen. In de tweede training stapte de Nederlander weer achter het stuur, en hij was niet heel tevreden. Hij noteerde de zevende tijd, met een achterstand van 0,825 seconden op de McLarens. Zijn teamgenoot Tsunoda kwam in deze training niet verder dan de teleurstellende achttiende tijd.

Hoop werk te doen

Red Bull-teambaas Christian Horner was dan ook niet helemaal tevreden toen hij zich uitsprak bij Viaplay: "Het is lastig en de temperaturen bepalen alles. Max miste natuurlijk die eerste sessie en ging gelijk met twee setjes zachte banden aan de slag. We hebben vanavond nog een hoop te doen. Ik denk dat de McLarens er erg snel uitzien. Mercedes en Ferrari lijken dichterbij elkaar te zitten."

Groot gat

De achterstand op McLaren was zeer groot, en dat zorgt voor zorgen bij Horner. Gevraagd of Red Bull een beetje moet doen of juist veel, is zijn antwoord duidelijk: "Ik denk dat het allebei hetzelfde is. Als je dat gat moet dichten... Ze zien er heel, heel erg sterk uit. Allereerst moeten we begrijpen hoe we ons kunnen verbeteren wat we hebben. En dat is voornamelijk gerelateerd aan de temperatuur."

Problemen zoeken

Horner is dan ook van mening dat zijn mensen hard aan de bak moeten. De Britse teambaas legt de situatie verder uit: "Tot nu toe hebben we in dit seizoen nog niet in de top zes van de tweede vrije training gestaan, maar we hebben ons wel beter weten te kwalificeren dan dat. We hebben vanavond wat werk te doen, om te begrijpen waar de beperkingen liggen. En om dat uiteindelijk te verbeteren voor morgen."