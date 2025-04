De chaos binnen de FIA wordt steeds groter. Deze week verliet vicepresident Robert Reid de organisatie, en hij haalde hard uit naar het bestuur. Mercedes-coureur George Russell wordt moedeloos van de situatie en hij hoopt dat er snel meer stabiliteit komt.

Het rommelt al een tijdje binnen de FIA. In de afgelopen jaren vertrokken er meerdere kopstukken, en daarnaast werden recent ook de statuten aangepast. Het vertrek van Reid is opvallend, hij was jarenlang een trouwe medewerker van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. In zijn statement waarin hij zijn vertrek aankondigde haalde hij echter heel hard uit naar Ben Sulayem, hij hekelde vooral het gebrek aan transparantie en de besluitvorming van de FIA-president.

Stabiliteit

Coureursvakbond GPDA baalt van deze situatie. Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter reageerde in Bahrein op het vertrek van Reid. Bij Motorsport.com kwam hij met een reactie: "Het is helaas zo dat elke keer als we nieuws horen van die kant van de sport, het eigenlijk geen grote verrassing meer is. Het is echt zonde om te zien, zeker als het iemand betreft die zo gerespecteerd is in de sport en er al zo lang bij is. Zoals we elke keer zeggen: wat komt er nu weer? Dus ja, het is jammer om te zien en hopelijk krijgen we snel meer stabiliteit."

Eigen koers varen

Volgens Russell heeft Reid aan de GPDA laten weten waarom hij is vertrokken. Russell zucht: "Het komt nu wel tot een punt dat dit soort dingen zo vaak gebeuren. In het verleden hebben we geprobeerd om betrokken te zijn, maar dat leverde weinig op en het lijkt steeds instabieler te worden. Eerlijk gezegd komen we nu op een punt dat onze acties amper impact maken op die mensen. We moeten erop vertrouwen dat de teams, de Formule 1 en de FIA tot een gezamenlijk standpunt komen. Als wij kunnen helpen, dan willen we dat, maar het voelt alsof ze gewoon hun eigen koers varen."