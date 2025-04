De achtervleugel van McLaren is in Bahrein weer het onderwerp van gesprek. Op beelden was te zien dat de vleugel in Japan weer ver doorboog. Max Verstappen probeert zich er niet druk over te maken, en stelt dat hij niet verantwoordelijk is voor de regels.

De achtervleugel van McLaren ligt al geruime tijd onder een vergrootglas. Vorig jaar werd hun vleugel met mini-DRS verboden, en veel mensen vragen zich af of de huidige vleugel wel aan de nieuwe strenge eisen van de FIA voldoet. Op beelden uit Japan was immers te zien dat de vleugel ver door boog. Het zorgde voor ophef op sociale media, en zelfs Jos Verstappen deelde de beelden van de achtervleugel op X.

'Ik maak de regels niet'

In Bahrein werd Max Verstappen vanzelfsprekend gevraagd naar de vleugel van McLaren. In gesprek met de internationale media kreeg hij de vraag of de vleugel door de beugel kan: "Ik maak de regels niet. En ik hoef die regels ook niet te handhaven. Wat ik zie, dat zien waarschijnlijk heel veel mensen, maar dat is het dan ook wel. Ik weet wat er gebeurt, maar ik richt me op onze eigen auto. Dat is alles wat ik kan doen."

Eerlijk speelveld

Verstappen blijft diplomatiek, maar het is wel duidelijk dat hij niet tevreden is. Als hij de vraag krijgt of er wel een gelijkwaardig speelveld is als het gaat om de flexiwings, is hij duidelijk: "Als het toegestaan is, dan wel, toch? Iedereen zoekt altijd de limieten op en vervolgens is het aan de FIA om te bepalen wat er wel en wat er niet mag."

Regels lezen

Red Bull beschikt niet over een overduidelijke flexiwing. Voor Verstappen is dan geen issue, en hij neemt het zijn team dan ook niet kwalijk: "Ik ben daar niet teleurgesteld in. Iedereen probeert zijn best te doen en sommige mensen lezen de reglementen misschien iets anders dan andere mensen."