De doorbuigende achtervleugels blijven een groot thema in de Formule 1. Het team van McLaren ligt onder een vergrootglas nu er weer beelden van de vleugel zijn opgedoken. Het lijkt er echter niet op dat het om een illegale vleugel gaat.

De FIA kondigde begin dit jaar aan dat ze strenger gaan controleren op de flexiwings. Sinds de seizoensopener in Australië worden de achtervleugels beter gecontroleerd, en ze besloten daarna op de teugels aan te trekken. Meerdere teams moesten na de aangescherpte regels hun achtervleugel aanpassen. De teams van Haas en Alpine gaven dit toe, terwijl McLaren bleef zwijgen over de zaak.

Japan

Of McLaren iets heeft aangepast, is dan ook niet duidelijk. Ze stellen dat er geen problemen zijn, maar nu zijn er wederom opvallende beelden uitgelekt. Op sociale media worden veel onboardbeelden gedeeld uit Japan. Op een video is te zien dat de achtervleugel van het Britse team ver doorbuigt. Als deze beelden naast de onboards van Red Bull worden gelegd, is er direct een groot verschil te zien.

Geen illegale onderdelen

De nieuwe beelden zorgen voor veel geruchten. De vleugel buigt namelijk ver door, maar het lijkt er niet op dat het gaat om een illegaal onderdeel. Na afloop van de Japanse Grand Prix werd de wagen van Norris willekeurig uitgekozen voor extra checks. De technische delegatie van de FIA heeft zijn auto doorgenomen, maar ze hebben geen illegale onderdelen gevonden. De achtervleugel lijkt dan ook volledig legaal te zijn, maar McLaren lijkt wel het randje van de regels op te zoeken.

De doorbuigende vleugels lijken voorlopig nog wel een hoofdrol te blijven spelen in de Formule 1. Vanaf de Spaanse Grand Prix gaat de FIA namelijk ook strenger controleren op de voorvleugels. Deze mogen dan ook niet verder doorbuigen, en dat kan een grote rol gaan spelen in de koningsklasse van de autosport.