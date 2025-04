Het team van Red Bull heeft een lastige seizoenstart achter de rug. De resultaten vallen tegen, al wist Max Verstappen wel te winnen in Japan. De correlatie tussen de simulator en de realiteit klopt echter nog niet, en dat zorgt voor frustratie bij Helmut Marko.

Red Bull haalde opgelucht adem van de zege van Max Verstappen in Japan. De Nederlander haalde de druk even van de ketel, maar hij benadrukte wel dat Red Bull nog wel de nodige problemen moet oplossen. Wat in Suzuka weer opviel was dat de Red Bull op vrijdag nog niet naar de wens van Verstappen functioneerde. Hij gaf het team huiswerk mee, en uiteindelijk lukte het om alles op orde te krijgen door steeds verbeteringen door te voeren.

Simulator

Eén van de problemen heeft te maken met de simulator. Wat men hier nabootst, komt namelijk niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Red Bull-adviseur Helmut Marko is daar niet blij mee, zo verklaart hij tegenover Auto, Motor und Sport: "Wanneer de simulator ons geweldige rondetijden belooft, gaat het mis op het circuit. Dat gebeurde twee jaar geleden in Monte Carlo, en ook nu weer. Ik heb Max gezegd dat hij op zijn eigen ervaring moet vertrouwen in plaats van wat de simulator zegt."

Horner haalt zijn schouders op

Bij Red Bull staan de neuzen allemaal dezelfde kant op. Ook teambaas Christian Horner werd door AMuS naar deze kwestie gevraagd, en zijn antwoord was anders. De Britse teambaas relativeerde de zaak: "De beste sensor in de auto is de coureur. Na drie vrije trainingen lukte het ons eindelijk om de auto in het juiste window te krijgen. En toen konden we met Max de pole position pakken en de race winnen."

De problemen bezorgen Red Bull hoofdpijn, maar dit weekend krijgen ze weer een nieuwe kans. Het seizoen gaat immers verder met de Grand Prix van Bahrein.