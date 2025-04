Ook het team van Aston Martin kiest ervoor om aankomend weekend een rookie in te zetten in Bahrein. De Britse renstal zal tijdens de eerste vrije training gebruik gaan maken van de diensten van Felipe Drugovich. Het wordt zijn eerste sessie van het jaar.

De Formule 1-teams zijn verplicht om rookies in te zetten tijdens vrije trainingen. Voorheen was het zo dat elk team in elke auto minimaal één keer een rookie moest inzetten in een vrije training. Voor dit jaar zijn deze regels aangepast, en moeten de teams per auto minimaal twee keer een rookie inzetten. Dat betekent dus ook dat ze vier keer een jongeling zullen moeten inzetten.

Alonso vervangen

Het team van Aston Martin zal op vrijdag voor het eerst een rookie gaan inzetten. Ze kiezen voor hun test- en reservecoureur Felipe Drugovich. De Braziliaanse coureur zal tijdens de eerste vrije training plaatsnemen in de AMR25 van Fernando Alonso. Drugovich is al een aantal jaren aan Aston Martin verbonden, en hij heeft dan ook al veel ervaring met het rijden van een vrije training. De keuze voor Bahrein is logisch, aangezien deze sessie onder compleet andere omstandigheden dan de race zal worden verreden.

Data verzamelen

Drugovich is blij dat hij de kans krijgt in de eerste vrije training in Bahrein. In het persbericht spreekt hij zich enthousiast uit: "Ik ben heel erg blij dat ik weer in een Formule 1-auto mag rijden, het is vooral fijn dat het zo vroeg in het seizoen gebeurt. Ik heb me voorbereid in de simulator om het gevoel van de auto te krijgen, en ik ken het circuit van Bahrein heel erg goed. Ik heb er zin in om mijn bijdrage te leveren en het team de data te geven die ze nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren. Ik wil het hele team bedanken voor hun support."

Naast Drugovich komen er nog minimaal drie rookies in actie. Het team van Haas zal gebruik gaan maken van de diensten van Ryo Hirakawa, en verder komen ook Frederik Vesti (Mercedes) en Dino Beganovic (Ferrari) in actie.