Aston Martin-coureur hint op vertrek uit Formule 1
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 10:46
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich wil vertrekken bij zijn team. De Braziliaan heeft nog steeds geen stoeltje weten te bemachtigen, dus wil zijn geluk elders beproeven. 

Drugovich heeft een stoeltje in de Formule E gevonden. De Braziliaan hoopt daar furore te kunnen maken. Drugovich heeft nog geen plannen wat te doen in zijn toekomst buiten de Formule E. 

Wat is logisch voor Drugovich?

"Dat weet ik nog niet, om eerlijk te zijn", stelt Drugovich tegenover internationale media. "Dat wordt niet zo vroeg beslist als een fulltime racestoeltje. Ik denk dat ik nog even moet afwachten tot het einde van het jaar; ook wat er met andere coureurs gaat gebeuren. Dan bekijken we of het logisch is voor mij of niet."

Drugovich wordt ook in verband gebracht met Cadillac, maar ook daar kan hij geen vast zitje bemachtigen. Bij Cadillac rijden volgend seizoen Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Bij Aston Martin, zijn huidige team, rijden Lance Stroll en Fernando Alonso ook volgend jaar.

Wat te doen buiten de Formule E?

"Als het logisch is, zal ik de stap zetten om een ander programma te doen buiten de Formule E. Ik heb er alleen eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Natuurlijk zijn er hier en daar wel een paar mogelijkheden", stelt Drugovich. "Ik weet niet of die zinvol zijn of niet, maar de focus ligt op dit moment volledig op Formule E. Ik wil dat goed aanpakken. Dus dat is wat ik bedoel met 'of het voor mij logisch is of niet': het gaat er eigenlijk om of het mijn focus op de Formule E af zou leiden of niet. En dat is wat ik moet afwegen."

"Het hangt ervan af wat er aan mij wordt voorgesteld, het hangt af van de voorwaarden en hoe het uiteindelijk zal uitpakken. Ik wil niet dat het een negatieve invloed heeft op de Formule E. Als het een programma is dat voor mij logisch is, goed is, gezond is en iedereen daar blij mee is, dan misschien wel. Maar op dit moment denk ik niet dat iemand daar zelfs al over heeft nagedacht", vertelt Drugovich over zijn mogelijke overstap naar Cadillac.

F1 Nieuws Felipe Drugovich Aston Martin

