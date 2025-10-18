Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich heeft een opvallende onthulling gedaan over Lance Stroll. De Braziliaan had goede hoop op een F1-zitje, en stelt dat de kans aanwezig was dat Stroll vorig jaar zou stoppen met racen in de koningsklasse van de autosport.

Drugovich veroverde in 2022 de titel in de Formule 2, en kreeg daarna een contract bij Aston Martin. Aangezien Fernando Alonso en Lance Stroll daar de racecoureurs zijn, kreeg Drugovich de rol van test- en reservecoureur en reed meerdere vrije trainingen. Meerdere keren leek een debuut aanstaande te zijn, maar het geluk was niet aan zijn zijde. Drugovich lijkt zijn Formule 1-droom te hebben opgegeven, en heeft voor komend seizoen een contract getekend bij het Formule E-team van Andretti.

'Stroll was bijna gestopt'

Drugovich bleef lang op de reservebank zitten bij Aston Martin, en legt in de podcast Na Ponta dos Dedos uit waarom hij dat deed: "Ik verlengde mijn contract bij het team voor 2024 en 2025 met een bepaalde hoop. Niet alleen hoop, maar er waren zelfs gesprekken dat ik het zitje van Stroll zou overnemen in 2024. Die gesprekken waren er zelfs met de teambaas. Het werd mij heel duidelijk gemaakt dat er kansen lagen voor 2024. Ik dacht: 'Ik zit op de juiste plek, dit is het juiste moment, we gaan ervoor'. Lance zat echt heel dichtbij stoppen in 2024."

Droom niet in vervulling

De droom van Drugovich kwam echter niet uit, en Stroll ging 'gewoon' verder in de Formule 1. De Braziliaan is eerlijk: "Vanuit mijn perspectief is het heel erg ingewikkeld, omdat alles erop wees dat ik een kans zou krijgen. Het is zoals het is. Het heeft geen zin om daar nu over te gaan huilen."

Of Drugovich ook volgend jaar betrokken is bij het team van Aston Martin, is nog niet duidelijk. In de afgelopen jaren reed hij veel vrije trainingen, maar Aston Martin kiest er nu voor om Jak Crawford te laten rijden in Mexico.