Yuki Tsunoda reed afgelopen weekend in Japan zijn eerste race voor Red Bull Racing. De Japanner wist geen punten te scoren, maar bij Red Bull waren ze tevreden over hem. Helmut Marko bevestigt dan ook dat Tsunoda het seizoen af mag gaan maken.

Red Bull nam na de Chinese Grand Prix een ingrijpend besluit. Ze degradeerde Liam Lawson naar Racing Bulls, en Tsunoda kreeg de kans bij Red Bull. In zijn thuisland Japan reed hij zijn eerste Grand Prix voor Red Bull, maar dat leverde hem geen WK-punten op. Tsunoda vergooide zijn kansen in de kwalificatie, en hij baalde van zijn nulscore. Bij Red Bull waren ze positief, want zijn resultaten waren veel beter dan men dacht.

Set-up

Red Bull-adviseur Helmut Marko greep elke kans aan om zijn tevredenheid over Tsunoda uit te spreken. Hij stelde in gesprek met ORF dat Tsunoda dezelfde kant op wil gaan als Max Verstappen: "Yuki is heel erg tevreden met de set-up van Max. Ze hebben dezelfde voorkeuren, dus dat past goed bij elkaar." Marko zou wel graag willen zien dat Tsunoda zich kan mengen in de strijd om de punten: "Natuurlijk is het voor ons belangrijk om twee auto's in de punten te hebben."

Seizoen afmaken

Marko was over het algemeen tevreden over Tsunoda. De Japanner had weinig tijd om zich voor te bereiden, maar deed geen gekke dingen. Het zorgt voor een goed gevoel bij Marko: "De eerste race verliep over het algemeen soepel. Hij zat in de kwalificatie en de trainingen vrijwel altijd drie tienden achter Max, totdat hij werd uitgeschakeld. Dat is best wel knap als je niet zoveel tijd krijgt. Yuki zal het seizoen dan ook gaan afmaken."

Tsunoda krijgt aankomend weekend de kans om op jacht te gaan naar zijn eerste WK-punten namens Red Bull. Het seizoen gaat dan verder met de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sakhir.