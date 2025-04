Max Verstappen bezorgde Red Bull vandaag de eerste zege van het seizoen. De Nederlander reed een ijzersterke race en wist de jagende McLarens achter zich te houden. Helmut Marko haalde opgelucht adem, want hij had niet verwacht dat de zege mogelijk was.

Verstappen gaf Red Bull op vrijdag nog huiswerk mee. Het leek er niet op dat ze voor de zege konden vechten in Japan, maar in de kwalificatie zag alles er heel ander uit. Verstappen greep de pole position, en daar reageerde men bij Red Bull verheugd op. In de race hield Verstappen het hoofd koel, en wist hij de jagende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden.

Geen weddenschap

Red Bull-adviseur Helmut Marko durft normaal gesproken wel een weddenschap af te sluiten over Verstappens prestaties. Nu was dat niet het geval, zo laat hij weten aan De Telegraaf: "Voor de kwalificatie was het onze voorspelling dat we op de derde startrij zouden staan. Ik heb niet gewed, want ik was te bang... Max heeft vandaag echt 53 rondjes op de limiet gereden, het waren 53 kwalificatierondjes. Zonder ook maar één fout te maken. Ongelooflijk."

Problemen niet opgelost

Volgens Marko kunnen ze bij Red Bull nog niet de polonaise inzetten. Hij stelt dat de problemen niet zomaar zijn verdwenen: "We hebben dit weekend goede stappen gezet wat betreft de afstelling van de auto, want we hebben veel veranderd. Maar we moeten blijven vechten en samenwerken. Alleen dan hebben we een kans om McLaren te verslaan. Als we niet kunnen winnen, dan moeten we maximaliseren. Ik denk dat het zo het hele seizoen doorgaat."

Papaja Rules

McLaren leek vandaag niet de juiste strategie te hebben gekozen om met Verstappen te vechten. Het levert een glimlach op het gezicht van Marko op: "Maar de strategie die ze kiezen is aan hen. Het leek erop dat Oscar Piastri de snellere was. Of hij dan Max wel had kunnen inhalen? Dat is op dit circuit toch een ander verhaal. Maar misschien is dit weer een nieuwe versie van de Papaja Rules van McLaren."