Het team van Red Bull Racing was met stomheid geslagen na afloop van de kwalificatie in Japan. Max Verstappen pakte tegen alle verwachtingen in de pole position, en daarmee liet hij zijn team juichen. Helmut Marko stelde dat Verstappen een soort fenomeen is.

Verstappen was zeker niet de favoriet bij het begin van de kwalificatie. Alle ogen waren gericht op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, die er het hele weekend al zeer snel uitzagen. In de kwalificatie worstelde Verstappen met zijn RB21, maar hij liet zich hierdoor niet afremmen. Hij gebruikte alles wat hij in zich had om er een perfect rondje uit te persen. Uiteindelijk was hij net iets sneller dan Norris.

Grote verbazing

Bij Red Bull kwam dit goede resultaat als geroepen. Het team heeft een aantal rampzalige weekenden achter de rug, en daarom reageerde teamadviseur Helmut Marko ook heel blij bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik ben net zo verbaasd en verrast als iedereen. Er zijn twee factoren: zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, die heeft nogal wat veranderingen doorgevoerd, en daarna kwam ook de Max-factor er nog bij. Hij zette een ronde neer die we gewoon niet voor mogelijk hielden."

Fenomeen

Red Bull heeft een paar kleine zaken aangepast, en Marko doet daar ook niet lastig over: "Het gaat meer over het veren van de vleugels, waardoor er in principe meer downforce beschikbaar kwam." Al snel gaat hij verder met zijn lofuitingen: "Het is een absoluut fenomeen. En als het nodig is, dan pakt hij het perfect samen. Yuki zou ook de snelheid hebben gehad, maar hij maakte een tweetal fouten in zijn ronde. Maar na alle moeilijke zaken die we vanochtend hadden, hadden we ons dit echt helemaal nooit kunnen voorstellen vandaag."

Tsunoda was een flink stuk langzamer dan zijn teamgenoot, en hij noteerde slechts de vijftiende tijd.