Jack Doohan speelde vandaag een negatieve hoofdrol in de tweede vrije training in Japan. De Australiër vloog zeer hard van de baan in de eerste bocht. De schade was groot, en bij Alpine weten ze wat de oorzaak was van deze megaklapper.

De tweede vrije training was belangrijk voor Doohan. In de ochtend had hij zijn auto afgestaan aan Ryo Hirakawa, die een stabiele eerste vrije training reed. Doohan ging echter de fout in tijdens het begin van de vrije training. Hij vloog vol van de baan in de eerste bocht, en de schade aan zijn auto was enorm. Doohan onderging medische checks, maar werd al snel fit verklaard door de FIA.

DRS-fout

Doohan leek zelf niet te weten wat er gebeurde. Het leek erop dat hij zijn DRS niet op tijd deactiveerde. Teambaas Oliver Oakes bevestigt die theorie in de review van Alpine: "We zijn opgelucht dat Jack zelf weg kon lopen bij zijn incident, en we zijn blij dat hij in orde blijkt te zijn na de checks. Het was de verkeerde inschatting om de DRS niet te sluiten in bocht 1. Het is iets waar hij van moet leren, en ik weet zeker dat Jack en het team er morgen weer staan. Zijn crew gaat er alles aan doen om de auto te repareren."

Doohan schuldbewust

Doohan reageerde zelf schuldbewust op zijn zeer harde crash. De Australiër liet zich uit in het persbericht van Alpine: "Ten eerste, ik ben in orde na de crash. Het was een zware crash, eentje die ik niet had verwacht, en ik zal er zeker van leren. Ik weet dat het team veel werk moet doen om de auto te repareren, dus daar wil ik ze nu alvast voor bedanken. Mijn focus ligt op morgen, waar we de derde vrije training nog hebben om ons voor te bereiden op de kwalificatie."