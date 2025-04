Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze wisten de eerste twee races van het seizoen te winnen, en de concurrentie begint zich zorgen te maken. Helmut Marko maakt nu zelfs de vergelijking met 2023, toen zijn Red Bull oppermachtig was.

McLaren werd voorafgaand het seizoen al gezien als de favoriet voor de wereldtitel. Bij de Britse renstal moesten ze daar hard om lachen, al bleken de voorspellingen juist te zijn. Ze zijn een stap sneller dan de rest van het veld, en bij Red Bull maken ze zich zorgen. De Oostenrijkse renstal wil dit jaar weer om de wereldtitels gaan vechten, maar vooralsnog is hun achterstand veel te groot.

2023

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich dan ook een klein beetje zorgen. De Oostenrijker krijgt in een interview met de Kleine Zeitung de vraag of McLaren nu net zo dominant is als Red Bull ooit was: "Het is alsof het 2023 is. Met een auto die onder alle omstandigheden, onder alle weertypes presteert. In China toonden ze voor het eerst een teken van zwakte, vooral Lando Norris. Momenteel is McLaren absoluut de favoriet met twee sterke coureurs en een sterke auto."

Updates

De vraag is wat Red Bull nu gaat doen. Ze moeten het gat met McLaren gaan dichtrijden, en dat wordt een zware opgave. Marko krijgt dan ook de vraag wat er moet gebeuren om McLaren uit te kunnen dagen: "We moeten snel met updates komen die daadwerkelijk werken. Natuurlijk, ze komen best in grote hoeveelheden, en als een onderdeel niet werkt moeten we dat oplossen. Om het wereldkampioenschap te winnen, moeten deze verbeteringen zeker in de komende vijf races worden doorgevoerd, anders is het echt te laat."

Red Bull staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben 36 WK-punten bij elkaar gereden, al zijn al deze punten afkomstig zijn van Max Verstappen.